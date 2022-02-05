Українців попередили про подорожчання електроенергії: коли чекати на зростання тарифів

/ УНІАН

З 1 квітня в Україні планується підвищення тарифу на передачу електроенергії. Це пов'язано з необхідністю виконання зобов'язань перед виробниками відновлюваної ("зеленої") електроенергії.

Як пише портал Енергореформа, зміна тарифу викликана тим, що в законі Про державний бюджет на 2022 рік ці кошти не передбачені.

На 7 лютого компанія Укренерго анонсувала проведення публічного обговорення проекту постанови національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, що передбачає підвищення тарифу на передачу електроенергії.

Додамо, що в планах оператора - підвищити тариф на 29,1% (до 446,24 грн/МВт-год).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

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За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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