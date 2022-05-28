Ціни на газ для населення: в Україні зробили важливу заяву

Ціни на газ / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Ціна на газ для населення не зміниться. Як повідомили в Раді національної безпеки, підвищення цін на блакитне паливо, черговий фейк російської пропаганди.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ в рамках річного тарифного плану "фіксований". Таке рішення було прийнято через воєнний стан", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

В РНБО зазначили, що ціна газу становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання), а договори будуть автоматично продовжені.

Крім того, в центрі нагадали, що 10 травня Уряд схвалив проект Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану і подальшого відновлення". Законопроект передбачає введення мораторію на підвищення цін на газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

"На платіжках українців це не позначиться", - цитує ЦПД заяву НАК Нафтогаз України.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

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