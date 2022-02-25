Відключення електроенергії через вторгнення РФ: в Укренерго відповіли на фейк

/ УНІАН

Енергосистема України працює в стабільному режимі, заявили в державній компанії Укренерго.

Відключення електроенергії в Україні не плануються, йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. При цьому енергопостачання населення і військових забезпечується стабільно.

У повідомленні підкреслюється, що енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі.

При цьому ніяких підстав для примусового зменшення споживання електроенергії поки не існує.

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Через руйнування мережевої інфраструктури зараз перервано енергопостачання в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Мостищі.

Також знеструмлено споживачів:

у Чернігівській області (25 населених пунктів);

у Харківській області (42 населених пункти);

у Житомирській області (14 населених пунктів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Трипільській теплоелектростанції, яка знаходиться на Київщині, і належить компанії Центренерго, стався вибух. Також невідомі озброєні люди захопили Каховську гідроелектростанцію (компанія "Укргідроенерго" в Херсонській області).

Також, чиновники Міненерго повідомили, що об 11:28 на територію Каховської гідроелектростанції увійшли невідомі озброєні особи.