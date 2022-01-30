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Українцям накрутять тарифи на газ і електроенергію: терміни та нові ціни

30 січня 2022, 17:57

Розмір подорожчання залежатиме від вартості, за якою паливо купуватиме Україна на біржі, каже Олег Попенко.

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В Україні ціни на газ до кінця весни виростуть на 10-20%, заявив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Як підкреслив він у коментарі Comments.ua, розмір подорожчання залежатиме від вартості, за якою паливо купуватиме Україна на біржі.

При цьому експерт не виключив зростання вартості електроенергії на 20-30%. Головною причиною він назвав подорожчання основних компонентів, які використовуються для її виробництва. Так, вугілля, газ та інші складові подорожчали втричі.

"Не маючи прямих контрактів, ми змушені будемо піднімати ціни. Укренерго, до речі, в 2021 році вже підвищило свої тарифи на 22%", – говорить глава Союзу споживачів компослуг.

Попенко додав, що влада країни не розуміє, як вийти з цієї ситуації, тому, продовжуючи політику МВФ, будуть перекладати всі витрати на населення.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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