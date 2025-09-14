Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

Віталій Кірсанов
14 вересня 2025, 05:50
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного випробування? Уважно подивіться на дві картинки з чоловіком, який веде автомобіль під дощем. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них заховані 3 відмінності, і ваше завдання - знайти їх. Чи зможете ви знайти їх усі за 47 секунд?

Ваше завдання: знайти всі три, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Елементи фону часто змінюються, щоб збити вас з пантелику, тому уважно шукайте ледь помітні зміни.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

