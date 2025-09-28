Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і малюка за 17 секунд

Віталій Кірсанов
28 вересня 2025, 03:00
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення мами та її малюка. На перший погляд, ці дві картинки здаються ідентичними. Насправді вони не ідентичні; відмінностей всього 3, і завдання - знайти їх за 17 секунд.

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно: у кольорі, формі або навіть у розташуванні предметів. Думаєте, у вас вийде? Доведіть це!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію та здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

