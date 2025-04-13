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Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд

Віталій Кірсанов
13 квітня 2025, 05:00
27
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому випробуванні на візуальні ілюзії вам належить знайти медузу, що сховалася серед пластикових пакетів, за 9 секунд.

На зображенні видно пластикові пакети, що плавають у морі. Між пластиковими пакетами захована медуза.

відео дня

Завдання читачів - знайти медузу за 9 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Це завдання перевірить гостроту ваших зорових навичок. Експерти припускають, що люди, які можуть розв'язувати головоломки з візуальними ілюзіями, як-от ця, мають чудові навички спостереження. Вони також припускають, що регулярна практика візуальних ілюзій розвиває когнітивні здібності.

Хто з вас помітив медузу?

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти медузу за 9 секунд.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти її, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб покращити свої навички спостереження.

Читачі можуть зіставити свої відповіді з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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