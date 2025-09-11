Рус
"Рідкісний випадок": чоловік ожив у морзі після офіційної смерті

Віталій Кірсанов
11 вересня 2025, 11:26
376
Після того, як пацієнта відвезли в морг, з'ясувалося, що "труп" виявляє ознаки життя.
Родич помітив, що "тіло" їхнього близького ще дихало
Родич помітив, що "тіло" їхнього близького ще дихало / колаж: Главред, фото: instagram.com/24_kg, @penedofmplay

Коротко:

  • Пацієнта 1 вересня доставили в лікарню для лікування
  • Вранці наступного дня у нього зупинилося серце і дихання
  • Родич помітив, що "тіло" їхнього близького ще дихало

У Бразилії в муніципалітеті Палмейра-дус-Індіос 90-річний чоловік, якого офіційно оголосили мертвим, за кілька годин перебування в морзі несподівано ожив, шокувавши сім'ю та лікарів. Про це пише Mirror.

Зазначається, що пацієнта 1 вересня доправили в лікарню для лікування, проте вранці наступного дня в нього зупинилося серце і дихання.

відео дня

Після низки невдалих спроб реанімації літній чоловік залишався непритомним, після чого був оголошений мертвим у відділенні швидкої допомоги.

Однак після того, як пацієнта відвезли в морг, з'ясувалося, що "труп" виявляє ознаки життя.

Близькі прибули до лікарні близько 6-ї ранку, щоб попрощатися з чоловіком, але один із родичів помітив, що "тіло" їхнього близького ще дихало.

Після цього було проведено обстеження, яке підтвердило, що пацієнт, якого вважали померлим, справді дихав і мав пульс.

Після виписки з моргу чоловік був знову госпіталізований у відділення невідкладної допомоги, де він залишався без свідомості та ще за кілька годин все ж таки помер.

"Цей рідкісний випадок викликав шок у всій лікарні та місцевій громаді, викликавши питання про те, як це могло статися", - йдеться в матеріалі.

Керівництво лікарні пояснило, що "в догляді за пацієнтом не було виявлено технічних, медичних або сестринських помилок" і що всі протоколи були дотримані.

Журналісти зазначили, що в медицині існує певний термін для подібних випадків - ефект Лазаря або "авторесусцитація", що означає спонтанне відновлення кровообігу після припинення серцево-легеневої реанімації. Більшість пацієнтів, які переживають цей феномен, не живуть довго після короткочасного відновлення кровотоку.

