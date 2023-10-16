Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

Морги окупованого Донецька переповнені тілами загиблих російських солдатів. Експерт вважає, що до Донецька звозять 200-х з Авдіївського напрямку.

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Експерт пояснив чому морги Донецька переповнені / Колаж Главред, фото: УНІАН

Центр національного спротиву повідомив, що морги в тимчасово окупованому Донецьку завалені тілами російських військових. Військово-політичного аналітика Дмитро Снєгірьов повідомив, що туди доставляються тіла ворожих військових з Авдіївського напрямку, де російські сили протягом останнього тижня намагаються неуспішно атакувати позиції українських військ з боку Красногорівки та Водяного. Про це експерт розповів у ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт вказує, що для прориву оборони ЗСУ з боку Красногорівки командування ворога використовує загони "Шторм-z". Ці підрозділи сформовані з-поміж засуджених, які підписали відповідний договір з Міністерством оборони Російської Федерації на участь у бойових діях проти України.

"Тобто "Шторм-z" використовують як сучасні штрафні батальйони, не зважаючи на кількість втрат серед особового складу", — пояснює Снєгірьов.

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Він відзначив, що навіть російські громадяни визнають великі втрати та називають такі атаки "мурадовщиною" - на честь Рустема Мурадова, колишнього командувача Східного військового округу Росії, чиї дії під Вугледаром цієї зими призвели до знищення бригад морської піхоти РФ.

"Бравурні заяви російської сторони про успішний характер боїв у районі Авдіївського укріпрайону за останні три дні змінилися на трагічніші. Самі росіяни зазначають, що слід викорінити так звану "мурадовщину"… Вимагають від верховного головнокомандувача викорінити подібні явища в російській армії, бо самим росіянам не зовсім зрозуміло, навіщо їх женуть на мінні поля та під обстріл української артилерії, яка успішно утилізує їх із використанням касетних боєприпасів", — заявив Дмитро Снєгірьов.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, план великого наступу Росії починає реалізуватись на Куп'янському напрямку. Саме на цю ділянку фронту ворог перекинув підрозділи новоствореної 25-ї армії. Важкі бої у районі Авдіївки, експерт Владислав Селезньов вважає спробою ворога відвести частину українських ресурсів від Куп’янсько-Лиманського напрямку з метою відновлення стабільності на всіх ділянках східного фронту.

Водночас, минулого тижня російські окупанти здійснили в районі Авдіївки понад сто спроб витіснити сили оборони України з їхніх позицій. Підрозділи Збройних сил України дали відсіч усім атакам ворога.

Також, після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зараз градус напруги дещо знизився, адже ворог втрачає сили.

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