Росіянин видає себе за "сина Мессінга", хоча його вигадку уже спростували за допомогою тесту ДНК.

Двірник моргу напророчив перемогу РФ на російському телебаченні/ скрін

На російському телебаченні знову "пробили дно" – запросили в студію "великого провидця" Дмитра Кисельова, який видає себе за "сина Вольфа Мессінга". "Провидець", який працює двірником у морзі, напророчив країні-агресорці Росії "перемогу у війні проти України і світову велич".

За його словами, до нього нібито "прийшла уві сні Ванга", яка і передала йому послання про "перемогу Росії". Відповідний уривок відео був опублікований у Telegram.

"Ванга прийшла вночі 15 листопада в день смерті моєї матері. Вона стояла переді мною в чорному. У правій руці в неї був вогонь, у лівій – вода. Вона говорила: Дмитре, будуть війни, буде кров, будуть сльози. Але переможе Росія і вона буде на першому місці, і з нею рахуватимуться всі країни світу. Переможе Росія і добро", – заявив двірник.

Варто зазначити, що Дмитро Кисельов два роки тому заявив, нібито є позашлюбним сином Мессінга, з яким у його матері був роман. Для перевірки цієї маячні в РФ навіть робили аналіз ДНК, порівнявши ступінь споріднення Кисельова з рідним племінником Мессінга. Аналіз показав, що вони не є родичами, проте псевдопровидець все одно продовжує заявляти, що він "син Мессінга".

Кисельов заявляє, нібито "йому передався дар батька", і тому він "бачить майбутнє, бачить віщі сни і спілкується з духами". При цьому всьому так званий "провидець" продовжує працювати двірником у морзі.

скрін

Раніше пропагандистам в РФ примарилося "російське коріння" у корінного народу Америки – індіанців. У зв’язку з цим в країні-агресорці знайшли ще одну причину звинуватити американців "у гнобленні росіян". У російській пропагандистській телепрограмі один зі спікерів заявив, нібито "індіанці – це росіяни", і вони "століттями зазнавали пригнічення".

Нагадаємо, раніше білоруські пропагандисти зганьбилися заявою про те, що в Україні нібито їдять страви, які, ймовірно, приготовані з людей. Таку маячню видав ефірі телебачення білоруський "аналітик" Євгеній Пустовой.

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