Втрати РФ зашкалюють: ЗСУ потріпали окупантів на Луганщині - морги та лікарні переповнені

Втрати Росії в Україні зростають / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

В Луганської області лікарні відразу декількох міст переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення в Facebook.

Як зазначається, зафіксовано велику кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області.

У повідомленні підкреслюється, що на тимчасово захопленій території області збільшилася кількість цивільних лікарень, які використовуються ворогом для лікування виключно російських військових.

"Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників", — додали в Генштабі.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше: