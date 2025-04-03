Чи допоможуть 10 тис кроків на день скинути вагу: експерти дали відповідь

Крім силових тренувань, для втрати ваги вирішальне значення має харчування з дефіцитом калорій.

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Чи допоможуть 10 тис кроків на день скинути вагу / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Хромосома"

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Що необхідно для ефективного схуднення

Як дефіцит калорій впливає на втрату ваги

"Правило 10 000 кроків на день" добре відоме і рекламується як цілком результативне число, до якого слід прагнути, щоб скинути вагу. Експерти зійшлися на думці, що 10 тис. кроків на день - це добре для здоров'я серцево-судинної системи і спалювання калорій, але є й інші важливі речі, на які варто зважати, якщо треба схуднути і більше не набирати вагу. Про це пише Главред з посиланням на Eatthis.

Автор Youtube-каналу "Хромосома" також розповів, що станеться з тілом, якщо ходити 10 000 кроків щодня.

Тренер Адам Мейєр зазначив, що одна лише ходьба не допоможе швидко схуднути. Дослідження показують, що ходьба 10 000 кроків допомагає схуднути, але її потрібно поєднувати з іншими стратегіями для ефективного зниження ваги.

"Пройти 10 000 кроків на день може допомогти з втратою жиру, особливо якщо ви ведете переважно сидячий спосіб життя. Це низькоінтенсивно, спалює калорії і чудово підходить для здоров'я серцево-судинної системи", - розповіла тренерка Ніколь Девіс.

Однак Девіс додала, щоб швидко схуднути, потрібно додати до ходьби високоінтенсивні вправи, такі як силові тренування або біг.

"Ходьба 10 000 кроків може допомогти вам залишатися активними та спалювати додаткові калорії, але цього недостатньо, щоб ефективно схуднути. Натомість, поєднання щоденних кроків зі збалансованою дієтою та силовими тренуваннями може допомогти досягти ефективнішого та стійкішого схуднення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, силові тренування - чудовий спосіб схуднути. За словами Девіс, вони допомагають зберегти м'язи, одночасно спалюючи жир, що підвищує метаболізм.

Крім силових тренувань, для втрати ваги вирішальне значення має харчування з дефіцитом калорій.

"Якщо споживання калорій занадто велике, ці кроки не матимуть великого значення. Підтримка дефіциту калорій з плином часу як за допомогою активності, так і за допомогою дієти - найважливіший фактор у втраті ваги", - пояснила Девіс.

Навіть якщо ви проходите 10 000 кроків щодня, то споживання калорій визначить, втратите ви вагу чи наберете.

"Ваше харчування завжди буде найважливішим фактором у процесі втрати ваги, тож пам'ятайте про це. Якщо споживання калорій занадто велике, ці кроки не матимуть великого значення", - пояснила Девіс.

Крім того, якщо ви хочете спалити якомога більше калорій, потрібно збільшити інтенсивність прогулянок. Дослідження показують, що ходьба у швидкому темпі, підйоми або короткі ривки підтюпцем можуть підтримати метаболізм, допомагаючи тілу спалювати жир для отримання енергії.

Дивіться відео про те, що станеться з тілом, якщо ходити 10 000 кроків щодня

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