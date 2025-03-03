Чому жінки набирають вагу після 40 років: дієтолог назвала причини

У віці 40+ здоров'я жінок стає складнішим, а набрати зайві кілограми - простіше.

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Чому жінки набирають вагу після 40 років / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Волкова Катерина, unsplash.com

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Як змінити підходи до харчування

Як правильно харчуватися після 40 років

У 45-річному віці дієтолог Габріела Пікок народила четверту дитину. Будучи матір'ю чотирьох дітей, вона знову повернулася до грудного вигодовування. Але вже в тому віці, коли здоров'я жінок стає складнішим, а набрати зайві кілограми - простіше.

Ба більше, багато хто з її клієнток стикається зі змінами, пов'язаними з перименопаузою і менопаузою, пише The Telegraph.

Однією з них і близькою подругою, зокрема, є принцеса Йоркська Беатріс. Пікок є хрещеною матір'ю її доньки Сієнни Мапеллі-Моцці.

Крім того, авторка Youtube-каналу Волкова Катерина також розповіла, як як схуднути жінкам після 40 років.

Зміна підходу до харчування

У першу вагітність дієтологиня сприймала свій стан як привід їсти все, що хочеться.

"Дуже легко не замислюватися про порожні калорії з солодких напоїв, але вони потім обов'язково позначаться", - зізнається вона.

Зі своєю першою дитиною вона набрала 25 кг.

"Мені знадобилося багато часу, щоб схуднути вперше. Однак я вважаю, що не варто переживати з приводу ваги після пологів. Я не люблю жорсткі дієти", - підкреслила жінка. Цього разу вона набрала всього близько 12 кг.

Чому жінки набирають вагу після 40 років - головна причина

Раціон Пікок зараз, під час грудного вигодовування, орієнтований на білок. По суті, це той самий підхід, який вона рекомендує своїм клієнтам у віці 40+. Нестача сну, низький рівень енергії, неприємні симптоми перименопаузи та менопаузи - все це накопичується. Пікок підкреслює, що жінки набирають вагу здебільшого через погіршення раціону.

Часто можна почути, що метаболізм сповільнюється після 40. Але дослідження показують, що це відбувається значно пізніше - після 60 років. Щоб метаболізм працював правильно, необхідна м'язова маса.

Однак після 30 років ми втрачаємо м'язи через саркопенію (вікову втрату м'язової маси). При цьому рівень фізичної активності часто знижується. Тому необхідні силові тренування.

Крім того, ключову роль відіграє білок у раціоні. Адже він важливий не тільки для м'язів, а й для відновлення клітин, вироблення гормонів, здоров'я шкіри, енергії та сну.

Як правильно харчуватися після 40 років

На сніданок, за її словами, необхідно включати білок - яйця, йогурт, горіхові пасти, копчений лосось. Обід же простіше збалансувати. Пікок радить робити наголос на пісне м'ясо, яйця, бобові, горіхи і насіння, а не на сосиски і бургери.

На вечерю вона рекомендує рибу або курку з овочами. Білий рис і пасту краще їсти в обід, а ввечері вибирати кіноа або коричневий рис.

Як уникнути набору ваги в 40 роківЗдебільшого віковий "живіт" - це проблема з балансом цукру в крові.

Пікок пояснює, що викликає стрибки цукру:

Їжа з високим вмістом вуглеводів на голодний шлунок.

Відсутність білка в кожному прийомі їжі.

Тривалі перерви між їжею.

Якщо рівень цукру в крові різко піднімається, то ввечері ви з'їсте більше, оберете хліб, алкоголь і десерт. Це вплине на сон і рівень кортизолу, який сприяє відкладенню жиру на животі. У цій ситуації вам допоможуть перекуси. Через три години після обіду - протеїновий коктейль, хумус з овочами або крекерами, варене яйце, дві ложки горіхової пасти з яблуком або грушею, Горіхи та насіння. Можна додати трохи темного шоколаду.

Дивіться відео про те, як схуднути жінкам після 40 років.

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