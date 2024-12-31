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Найкраща новорічна обіцянка для людей 50+ років: що радять науковці та лікарі

Віталій Кірсанов
31 грудня 2024, 18:17
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Фізична активність - це найкраще, що можуть зробити люди 50 років і старше для свого здоров'я.
зарядка
Фізична активність - це найкраще для людей 50+ років / колаж: Главред, фото: unsplash.com

Основні тези:

  • У 50+ потрібно бути максимально активними
  • Фізичні вправи знижують ризик серцевих захворювань і деменції
  • Фізичні вправи знижують ризик падінь на 39%

Яку обіцянку в новорічний Святвечір дати собі людині, якій понад 50 років і яка десятиліттями дотримувалася одних і тих самих звичок. Видання Parade пише, що без фізичної активності заради гідної якості життя не обійтися.

За словами докторки Соні Розен, лікарки-геріатрині та медичної директорки геріатричного відділення в Cedars-Sinai, найкраща новорічна обіцянка для здоров'я людей 50 років і старших - бути якомога активнішими.

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"Якщо ви хочете зробити хоч один крок до того, щоб жити якомога довше і здоровіше, то це та мета, яку потрібно досягти", - наполягає доктор Розен.

Доктор Річард В. Бесдін, професор медицини у відділенні геріатрії та паліативної медицини Медичної школи Альперта при Університеті Брауна, дав таку саму пораду людям 50 років і старше: "Будьте фізично активними!"

Є кілька причин, через які обидва експерти з довголіття стверджують, що фізична активність - це найкраще, що можуть зробити люди 50 років і старше для свого здоров'я. Доктор Бесдін пояснює, що фізична активність благотворно впливає як на серце, так і на мозок, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань і деменції.

За його словами, фізичні вправи збільшують приплив крові до мозку, що захищає від утворення бляшок, які пов'язані з деменцією, тому регулярні фізичні вправи - потужний спосіб захисту від неї. Наукові дослідження показали, що навіть легкі та помірні фізичні навантаження можуть знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Крім користі для серця і мозку, обидва лікарі стверджують, що регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати рівновагу і знижують ризик падінь.

"Фізичні вправи знижують ризик падінь на 39%", - зазначив доктор Розен, додавши, що вони також благотворно впливають на психічне здоров'я: "Фізичні вправи виробляють природні ендорфіни, які допомагають боротися з депресією".

Переваги фізичної активності для довголіття очевидні, але залишається питання, як зробити так, щоб вона дійсно збереглася надовго. Доктор Розен радить знайти вид фізичної активності, який вам дійсно подобається. Тобто, якщо біг здається вам нудним, не змушуйте себе бігати біговою доріжкою, коли заняття танцями або кікбоксингом здаються більш захопливими. Якщо ви не знаєте, з чого почати, доктор Розен радить записатися на групові заняття з фітнесу.

Обидва лікарі кажуть, що щоденні прогулянки - чудова мета для початку. Наукові дослідження показують, що ходьба по 6 000 кроків на день сприяє збільшенню тривалості життя.

Крім того, доктор Бесдін каже, що людям 50 років і старше корисно кілька днів на тиждень займатися силовими тренуваннями. Це допомагає підтримувати м'язову і кісткову масу, яка з віком зменшується природним чином, а також знижує ризик падінь.

До речі, тривалий час вважалося, що для підтримання гарної фізичної форми потрібно щодня проходити по 10 тисяч кроків - нібито саме така кількість руху допоможе добре почуватися, підтримувати своє здоров'я та швидше скидати зайву вагу. Однак нові дослідження показують, що навіть менша кількість пройдених кроків може допомогти продовжити життя людини майже на 3 роки.

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