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Про що не можна питати зозулю 11 березня: церковне свято сьогодні, прикмети

Віталій Кірсанов
11 березня 2025, 02:00
17
Народні прикмети радять цього дня слухати зозулю.
церковне свято сьогодні
11 березня: церковне свято сьогодні, прикмети / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке сьогодні церковне свято в Україні
  • Про що говорять прикмети на 11 березня
  • Іменини та день ангела 11 березня

11 березня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святителів Софроніїв. Триває Великий піст, і віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі та поведінці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Православне свято 11 березня (24 березня за старим стилем) - день пам'яті святих Софроніїв, патріарха Єрусалимського і затворника Печерського.

відео дня

Патріарх Єрусалимський, святитель Софроній, жив у VII столітті. Він був родом із Дамаска, здобув філософську освіту, а потім вирушив до Єрусалима. Наприкінці життя Софронію довелося зіткнутися з облогою Єрусалима магометанами. Городяни, зовсім виснажені голодом, погодилися відкрити ворота з умовою, що противник пощадить християнські святині. Але магометани не дотримали слова, а патріарх Софроній помер у глибокій скорботі.

Про життя другого Софронія - Печерського - відомо небагато. Він був затворником і жив у Дальніх (Феодосієвих) печерах Києво-Печерського монастиря в XIII столітті. Щодня преподобний прочитував Псалтир, завжди носив на собі волосяницю і важкий залізний пояс.

Мощі преподобного Софронія поховані в Дальніх печерах Києво-Печерського монастиря в Києві.

Про що говорять прикмети на 11 березня

У народі 11 березня - свято Софрон. За прикметами дня судять про погоду надалі:

  • день теплий видався - літо теж буде таким;
  • ворони на землі сидять - буде холодно, а якщо на верхівках дерев - до тепла;
  • побачити жайворонка сьогодні - до потепління;
  • птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа, а якщо в тіні - літо буде теплим.

У народі 11 березня шанували птахів, які поверталися додому з теплих країв.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 11 березня не можна лаятися, особливо з близькими, лихословити, бажати зла, заздрити, ображати тварин. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.

Триває Великий піст: тим, хто постує, цього дня дозволяється їсти гарячі страви, але без олії.

Вважається, що цього дня не слід питати зозулю, скільки залишилося жити, а також готувати і їсти птицю - це не до добра. Не варто викидати старі речі - це до злиднів.

Що можна робити 11 березня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих - просять зміцнити у вірі, дати сил витримати негаразди і труднощі, дякують Богові за все, що є.

Народні прикмети радять цього дня слухати зозулю: почувши перший спів, потрібно загадати бажання - воно обов'язково збудеться. Також вірять, що якщо при цьому побрязкати дріб'язком у кишені, то це принесе удачу і допоможе стати багатим.

Іменини та день ангела 11 березня

Згідно з новим церковним календарем, 11 березня з іменинами слід вітати Софронія і Костянтина.

Ім'я Софроній походить із грецької мови і означає "мудрість", а ім'я Костянтин має латинське походження і перекладається як "стійкий".

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