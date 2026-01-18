Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

Сторони обговорили економічний розвиток, гарантії безпеки і план відновлення нашої держави.

Умєров розкрив подробиці переговорів у США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, https://www.president.gov.ua/

Головне:

Умєров розповів деталі перемовин з американською делегацією у США

Обговорювали економічний розвитку, а також безпекові гарантії для України

Делегації продовжать роботу під час наступного етапу у Давосі

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів деталі про переговори української та американської делегацій у США.

За словами Умєрова, українська та американська переговорні команди домовились продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

"Протягом двох днів разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією працювали у Сполучених Штатах. Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України - з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, українська делегація поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

За підсумками консультацій, сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Коли завершиться активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. За його словами, ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступатиме. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з Президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близьке як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Крім цього, раніше Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена у швидкому досягненні миру в Україні та готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" й відносин із Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

