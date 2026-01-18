Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Графік відключення світла на 19 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 19 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У понеділок, 19 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

Черги відключення світла / Інфографика: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

