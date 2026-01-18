Рус
"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

Руслан Іваненко
18 січня 2026, 17:53
61
Чемпіон світу запропонував критикам відвідати його тренування, щоб побачити реальний рівень підготовки.
Усик, бокс
Олександр Усик розкрив власні принципи підготовки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

  • Усик відповів на критику щодо віку після 39-річчя
  • Чемпіон запросив скептиків на спільне тренування
  • Боксер назвав легенду, з якою хотів би побитися

У суботу, 17 січня, українському боксеру Олександру Усику виповнилося 39 років. У боксерській спільноті періодично з’являються розмови про те, що чемпіон уже досяг вікового порогу та має замислитися над завершенням кар’єри.

Втім, володар титулів WBC, WBA та IBF відреагував на критику щодо свого віку. Про це повідомляє Ready to Fight.

відео дня

Вік — не головний показник

За словами Усика, вік не є визначальним фактором у спорті, а оцінювати бійця варто за рівнем фізичних навантажень і станом форми. Також український чемпіон запропонував скептикам приєднатися хоча б до одного його тренування, щоб побачити, як він працює.

Принципи підтримання форми

Крім того, колишній абсолютний чемпіон світу поділився власним підходом до підтримання фізичної форми, наголосивши на важливості відповідального ставлення до організму.

"Якщо ти ставишся до свого тіла з повагою, дбаєш про нього, тренуєшся, правильно харчуєшся, відновлюєшся та вчасно лягаєш спати, то цифри не мають значення", — сказав боксер.

Бій мрії з легендою

Також Усик назвав легендарного представника надважкої ваги минулої епохи, з яким хотів би провести поєдинок. Йдеться про Леннокса Льюїса.

Нагадаємо, що "Король хевівейту" планує провести бій проти Деонтея Вайлдера у 2026 році. Раніше боксерський експерт Гарет Девіс у коментарі The Stomping Ground висловив свою думку щодо можливого поєдинку між українцем і американцем.

"Мені подобається цей бій для Усика, але зовсім не подобається для Вайлдера. Я вважаю, що Усик буде для нього надто складним і зупинить його впродовж п'яти-шести раундів", — зазначив фахівець.

Спорт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар’єри. Про це чемпіон світу повідомив в коментарі виданню The Ring.

Крім того, у суботу, 17 січня, екс-футболісти "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка та Артем Мілевський побилися після матчу футбольної медіаліги.

Нагадаємо, що головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може істотно змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім'я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини спорту Новини боксу
Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

