Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

Руслана Заклінська
18 січня 2026, 14:07
У 2026 році українцям не варто чекати на стабілізацію цін.
Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%
Популярні продукти подорожчають на 10% вже до кінця лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Марчука:

  • Яйця у січні-лютому подорожчають у середньому на 10%
  • Хліб зростатиме в ціні на 1,5-2% щомісяця
  • Крупи найближчим часом подорожчають на 5%

В Україні у 2026 році збережеться тенденція до подорожчання продуктів харчування. Протягом січня-лютого яйця подорожчають на 10%, а крупи найближчим часом на 5%. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Укрінформ.

За словами експерта, бізнес і надалі відчуває нестачу обігових коштів і працівників, що негативно впливає на економічну ситуацію загалом. Окрему роль у зростанні цін відіграють удари по критичній та енергетичній інфраструктурі, які суттєво підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку.

Марчук зазначив, що найближчим часом ціни на крупи можуть зрости приблизно на 5%. Ринок м’яса наразі залишається відносно стабільним, однак можливі коливання вартості свинини та яловичини. Також у січні-лютому очікується подорожчання курячих яєць у середньому на 10%.

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію з овочами. Їхня вартість зростає через підвищення витрат на зберігання, а також подорожчання імпортної продукції, зокрема огірків і помідорів. Хліб, за прогнозами, дорожчатиме в середньому на 1,5-2% щомісяця.

"Вартість продуктового кошика продовжує зростати, а на 2026 рік ситуація така, що ми будемо бачити планове здорожчання, зокрема й через російські обстріли і удари. Щонайменше це залишатиметься актуальним до появи овочів відкритого ґрунту, що дозволить збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни", - підсумував Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Який фрукт подорожчає у 2026 році - прогноз експерта

Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зауважив, що ціни на яблука залишаються високими через звиклий до минулорічних цін ринок, відсутність конкуренції з боку інших фруктів і високу вартість бананів. Крім того, частина яблук втрачає товарні характеристики під час зберігання, що додатково підтримує ціну.

Хорєв прогнозує, що найбільш ймовірне зростання цін на яблука припаде на весну 2026 року - у квітні-травні. Ціни зростатимуть до появи нового врожаю, після чого напруга на ринку може трохи знизитися.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня зросли ціни на столові буряки через скорочення запасів якісної продукції та підвищений попит. Виробники продають буряки по 5-10 грн/кг, що на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня

Також економіст Володимир Чиж прогнозує подорожчання курячих яєць у 2026 році щонайменше на 15%. У 2025 році яйця вже подорожчали майже на 90%.

Крім цього, в українських супермаркетах подорожчали деякі сири. Станом на 16 січня зросли ціни на кисломолочний сир та твердий сир.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

