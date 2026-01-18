Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

Юрій Берендій
18 січня 2026, 17:47
459
Росія готується до посилення повітряних атак, плануючи у 2026 році щодня застосовувати проти України до тисячі ударних БпЛА, вказав Сирський.
До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна
Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік і пояснив, як відповідатиме Україна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни на налаштовані на припинення бойових дій або до миру
  • Ворог хоче наростити виробництво дронів для посилення ударів по Україні

Російській окупаційні війська в 2026 році планують наростити виробництво далекобійних ударних БпЛА та випускати щоденно по Україні до 1000 дронів. Про це заявив в інтерв'ю lb.ua головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За оцінкою Сирського, дії російської сторони свідчать про відсутність будь-яких намірів щодо мирних переговорів або деескалації на полі бою. Натомість фіксується зростання інтенсивності бойових зіткнень, збільшення чисельності наступальних угруповань противника, а також нарощування виробництва ударного озброєння, зокрема ракет і безпілотників. За наявними даними, ворог щоденно випускає близько 404 ударних дронів типу "Шахед" різних модифікацій і планує надалі збільшувати ці обсяги.

відео дня

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", - вказав він.

Він також наголосив, що ключовим завданням для військових і Збройних сил України залишається продовження ефективних бойових дій з метою максимального послаблення бойового потенціалу противника — як у живій силі, так і в озброєнні, виробництві військової техніки та продукції подвійного призначення.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Як зміняться атаки по Україні в 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, російські удари по Україні у новому році, ймовірно, стануть значно масштабнішими, і це підтверджується сухими цифрами. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він звернув увагу, що у березні 2024 року Росія застосувала проти України близько 500 безпілотників за місяць, тоді як наприкінці грудня 2025 року майже 600 дронів було запущено вже за одну ніч. Це свідчить про те, що для РФ нарощування інтенсивності атак не становить серйозних труднощів.

За словами експерта, станом на жовтень 2025 року середня кількість безпілотників, які використовувалися проти України щомісяця, сягала приблизно 4 400, що у вісім разів перевищує показники 2024 року. На його думку, вже у першому кварталі 2026 року Росія може вийти на рівень до 5 тисяч дронів на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - вказав він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 18 січня російська армія знову завдала ударів по українських містах, використовуючи дрони-камікадзе та керовані авіаційні бомби. У Харкові внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також з’явилася інформація про підготовку окупаційними військами чергового масованого обстрілу України, зокрема із можливим застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Водночас найближчим часом запуск такої ракети по Україні виглядає малоймовірним. Американське посольство традиційно оперативно реагує на подібні загрози, однак наразі жодних офіційних попереджень не надходило. За оцінкою військового експерта Романа Світана, Росія вкотре намагається залякати українців і чинити психологічний тиск на населення.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Сырский
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:22Синоптик
Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:53Війна
Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

17:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

17:53

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:47

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

17:27

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Реклама
16:56

Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

16:51

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:26

Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Реклама
15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подрробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

Реклама
09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти