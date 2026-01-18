До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

Росія готується до посилення повітряних атак, плануючи у 2026 році щодня застосовувати проти України до тисячі ударних БпЛА, вказав Сирський.

Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік і пояснив, як відповідатиме Україна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Росіяни на налаштовані на припинення бойових дій або до миру

Ворог хоче наростити виробництво дронів для посилення ударів по Україні

Російській окупаційні війська в 2026 році планують наростити виробництво далекобійних ударних БпЛА та випускати щоденно по Україні до 1000 дронів. Про це заявив в інтерв'ю lb.ua головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За оцінкою Сирського, дії російської сторони свідчать про відсутність будь-яких намірів щодо мирних переговорів або деескалації на полі бою. Натомість фіксується зростання інтенсивності бойових зіткнень, збільшення чисельності наступальних угруповань противника, а також нарощування виробництва ударного озброєння, зокрема ракет і безпілотників. За наявними даними, ворог щоденно випускає близько 404 ударних дронів типу "Шахед" різних модифікацій і планує надалі збільшувати ці обсяги.

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", - вказав він.

Він також наголосив, що ключовим завданням для військових і Збройних сил України залишається продовження ефективних бойових дій з метою максимального послаблення бойового потенціалу противника — як у живій силі, так і в озброєнні, виробництві військової техніки та продукції подвійного призначення.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Як зміняться атаки по Україні в 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, російські удари по Україні у новому році, ймовірно, стануть значно масштабнішими, і це підтверджується сухими цифрами. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він звернув увагу, що у березні 2024 року Росія застосувала проти України близько 500 безпілотників за місяць, тоді як наприкінці грудня 2025 року майже 600 дронів було запущено вже за одну ніч. Це свідчить про те, що для РФ нарощування інтенсивності атак не становить серйозних труднощів.

За словами експерта, станом на жовтень 2025 року середня кількість безпілотників, які використовувалися проти України щомісяця, сягала приблизно 4 400, що у вісім разів перевищує показники 2024 року. На його думку, вже у першому кварталі 2026 року Росія може вийти на рівень до 5 тисяч дронів на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - вказав він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 18 січня російська армія знову завдала ударів по українських містах, використовуючи дрони-камікадзе та керовані авіаційні бомби. У Харкові внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також з’явилася інформація про підготовку окупаційними військами чергового масованого обстрілу України, зокрема із можливим застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Водночас найближчим часом запуск такої ракети по Україні виглядає малоймовірним. Американське посольство традиційно оперативно реагує на подібні загрози, однак наразі жодних офіційних попереджень не надходило. За оцінкою військового експерта Романа Світана, Росія вкотре намагається залякати українців і чинити психологічний тиск на населення.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

