РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

У Харкові дрон убив молоду жінку, на Сумщині - четверо поранених.

Ворог атакував Україну дронами та КАБами / Колаж: Главред, фото: ДСНС Сумщини, ДСНС Харківщини

Що відомо:

У Харкові загинула 20-річна жінка, ще троє постраждали

На Хмельниччині горіло підприємство

У Сумах пошкоджено близько 15 домогосподарств, є проблеми з газом і світлом

Російські війська здійснили чергову серію атак по містах України, застосувавши дрони-камікадзе та керовані авіабомби. Внаслідок удару по Харкову загинула жінка, ще троє постраждали. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок у Холодногірському районі. Внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Холодногірський район Харкова. Це 20-річна жінка. Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

За його словами, 41-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

В ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до трьох. В результаті обстрілу у місті зафіксовано руйнування та пожежу. Горіли житловий будинкок та дах альтанки на загальній площі 150 м кв.

Дивіться відео наслідків атаки по Харкову:

Удар по Харкову / Фото: скріншот

Атака на Хмельниччині

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що РФ атакувала область літальними засобами. За його словами, на Хмельниччині працювали сили ППО і є збиття.

"Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС", - зазначив Тюрін.

Також керівник ОВА уточнив, що інформації про загиблих чи поранених немає.

Удар по Сумщині

Ввечері 17 січня російські окупанти атакували Сумщину КАБами. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждали четверо людей.

"Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76-річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77- ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", - уточнив він.

Кривошеєнко додав, що у передмісті Сум пошкоджено орієнтовно 15 домогосподарств, зруйновані стіни у двох будівлях, у решті - вибиті вікна. Також пошкоджені комунікаційні мережі.

"Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання. Тривають відновлювальні роботи", - додав керівник МВА.

КАБ / Інфографіка: Главред

Якими будуть атаки у 2026 році - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду розповів, що у 2026 році Росія може суттєво наростити масштаби атак по території України. Уже в першому кварталі року РФ буде здатна запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою", - наголосив він.

Ступак зазначив, що станом на жовтень 2025 року середньомісячна кількість ударних дронів сягала 4 400, що у вісім разів більше, ніж у 2024 році. Він наголосив, що зі зростанням кількості дронів і ракет зростає і кількість жертв.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, у Харкові пролунала серія вибухів. РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі.

Згодом стало відомо про нові удари по енергетичній інфраструктурі Харкова та області. Ворог намагається залишити людей без світла й тепла в мороз. Пошкодження у області серйозні, екстрені служби та енергетики працюють цілодобово.

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 січня РФ атакувала енергооб’єкт в Одеській області. Виникла пожежа та пошкодження.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

