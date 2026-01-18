Рус
Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

Дар'я Пшеничник
18 січня 2026, 16:56
На випадок блекауту важливо мати не лише запас речей першої потреби та їжі, а й готівки.
Блэкаут, деньги
Який запас готівки слід тримати на випадок блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

  • Українцям радять мати готівковий резерв на 1–2 тижні - орієнтовно 10–15 тис. грн
  • Гроші варто тримати різними номіналами
  • Під час блекауту зняти готівку можна у чергових відділеннях банків

Українців закликають заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії, адже російські атаки на енергосистему не припиняються. Фахівці наголошують, що у разі масштабного блекауту критично важливо мати не лише запас води, їжі та базових речей, а й готівку - адже саме вона може стати єдиним доступним способом оплати, пише Новини.LIVE.

Який грошовий резерв варто мати вдома

У Центрі стратегічних комунікацій пояснюють, що оптимальний запас готівки має покривати потреби родини на 1–2 тижні автономного життя. Якщо сім’я витрачає близько 1 000 грн на день, варто передбачити резерв у 10 000–15 000 грн. Така сума дозволить забезпечити базові витрати у разі збоїв у роботі банківської інфраструктури.

Експерти також радять формувати запас не лише з великих купюр. Наявність дрібних номіналів значно полегшить розрахунки у транспорті, невеликих магазинах, на ринках та в сервісних точках, де під час відключень часто виникають труднощі з видачею решти.

Поряд із грошима варто мати мінімальний набір речей для автономності: аптечку, документи, запас води та їжі, павербанки, ліхтарики, джерела тепла.

Де зняти готівку під час блекауту

Навіть за повної відсутності світла українці можуть отримати доступ до своїх коштів. Зробити це можна кількома способами:

У касах працюючих банківських відділень, які мають резервні джерела живлення.

У банкоматах та терміналах чергових відділень, що працюють на генераторах або акумуляторах.

Через сервіс "Готівка на касі" - під час оплати покупок у магазинах, що підтримують цю послугу.

Фахівці також рекомендують мати рахунки в кількох банках. Це підвищує шанси отримати доступ до коштів, якщо один із банків тимчасово не працюватиме. Корисно мати й кілька карток різних типів та платіжних систем - дебетові, кредитні, резервні.

Яка мета ударів РФ: думка експерта

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки Росії мають системний характер і націлені на розхитування української енергомережі. За його словами, мета таких ударів - дестабілізувати роботу системи, викликати тривожні настрої в суспільстві і підірвати соціальну стабільність, використовуючи енергетику як засіб тиску на керівництво країни.

Ситуація в енергетиці - новини за темою

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

