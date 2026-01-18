Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

Коротко:
- Аліна Гросу чекає на первістка
- Співачка намагалася визначити стать дитини за прикметами
Тиждень тому українська співачка Аліна Гросу випустила новий трек, а разом з ним повідомила шанувальникам радісну новину - вона вперше стане мамою. Попри те, що вагітність дається артистці непросто, вона з великим задоволенням ставиться до кожного її етапу.
Наприклад, для свого блогу в Instagram Аліна записала відео, в якому за народними прикметами намагається визначити стать майбутньої дитини. "Давайте вгадувати стать дитини. Я обожнюю зараз кисле, солоне - нехай буде хлопчик. Токсикоз був дуже сильним, але коротким - тому його немає й Аліночка (і не тільки) може спокійно їсти - хлопчик. Набряки є - дівчинка. Голова хвилями болить, таблетки не п’ю і витримувати важко, знайшла індійську мазь - дівчинка. Зміна емоцій - це катастрофа. Мене від сліз до сміху за одну хвилину - дівчинка. Мені постійно холодно, а кажуть, що це хлопчик", - ділиться роздумами Гросу.
У підсумку майбутня мама не прийшла до якогось конкретного рішення - шанси виявилися 50/50. У коментарях фанати виконавиці також намагалися визначити стать малюка за зовнішністю Аліни, але і тут думки розділилися.
Раніше Главред розповідав про проблеми Аліни Гросу із зачаттям. Співачка зізналася, що довго не могла завагітніти, і описала свій нелегкий шлях до довгоочікуваного щастя.
