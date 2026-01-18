Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

Гросу вирішила звернутися до народної мудрості.

Аліна Гросу вагітна - якої статі буде первісток співачки

Тиждень тому українська співачка Аліна Гросу випустила новий трек, а разом з ним повідомила шанувальникам радісну новину - вона вперше стане мамою. Попри те, що вагітність дається артистці непросто, вона з великим задоволенням ставиться до кожного її етапу.

Наприклад, для свого блогу в Instagram Аліна записала відео, в якому за народними прикметами намагається визначити стать майбутньої дитини. "Давайте вгадувати стать дитини. Я обожнюю зараз кисле, солоне - нехай буде хлопчик. Токсикоз був дуже сильним, але коротким - тому його немає й Аліночка (і не тільки) може спокійно їсти - хлопчик. Набряки є - дівчинка. Голова хвилями болить, таблетки не п’ю і витримувати важко, знайшла індійську мазь - дівчинка. Зміна емоцій - це катастрофа. Мене від сліз до сміху за одну хвилину - дівчинка. Мені постійно холодно, а кажуть, що це хлопчик", - ділиться роздумами Гросу.

У підсумку майбутня мама не прийшла до якогось конкретного рішення - шанси виявилися 50/50. У коментарях фанати виконавиці також намагалися визначити стать малюка за зовнішністю Аліни, але і тут думки розділилися.

Аліна Гросу вагітна - якої статі буде первісток співачки / фото: instagram.com/alina_grosu

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

