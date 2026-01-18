Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січня

У Дніпрі та області діятимуть погодинні відключення світла відповідно до оновленого графіка.

Час і тривалість відключень світла можуть змінюватися / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

Коротко:

У Дніпрі та області 19 січня запроваджують графіки відключень

Світло вимикатимуть 2–4 рази на день для всіх підчерг

Причина відключень — дефіцит електроенергії в енергосистемі

У понеділок, 19 січня, у Дніпрі та на всій території Дніпропетровської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження охоплять споживачів усіх підчерг і триватимуть протягом доби.

Як повідомили в ДТЕК, у межах стабілізаційних заходів електропостачання вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день. При цьому окремі підчерги можуть залишатися без світла до чотирьох разів упродовж доби.

Причиною запровадження графіків залишається дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга:

00:00–04:00

07:30–14:30

18:00–22:00

1.2 Черга:

00:00–04:00

07:30–16:00

18:00–22:00

2.1 Черга:

00:00–00:30

08:00–14:30

16:00–24:00

2.2 Черга:

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–24:00

3.1 Черга:

00:30–04:00

11:00–19:00

21:30–24:00

3.2 Черга:

00:30–04:00

06:00–07:30

11:00–18:00

21:30–24:00

4.1 Черга:

00:30–07:30

11:00–18:00

21:30–24:00

4.2 Черга:

00:30–07:30

11:00–18:00

21:30–24:00

5.1 Черга:

00:00–00:30

04:00–12:30

14:30–21:30

5.2 Черга:

00:00–00:30

04:00–11:00

14:30–21:30

6.1 Черга:

04:00–11:00

14:30–21:30

6.2 Черга:

04:00–11:00

12:30–21:30

Точний час відключень у Дніпрі споживачі можуть перевірити на офіційному сайті ДТЕК, ввівши свою адресу у спеціальному розділі.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для ЦЕК

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 17 січня з 00:00 до 24:00 для абонентів компанії ЦЕК будуть діяти погодинні графіки відключень електроенергії у наступному порядку:

1.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 06:00 до 10:00;

з 12:00 до 18:00;

з 20:00 до 24:00.

1.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 06:00 до 10:00;

з 12:00 до 18:00;

з 20:00 до 24:00.

2.1 черга:

з 04:00 до 08:00;

з 11:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00.

2.2 черга:

з 04:00 до 08:00;

з 11:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00.

3.1 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 08:00 до 12:00;

з 14:00 до 20:00;

з 22:00 до 24:00.

3.2 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 08:00 до 12:00;

з 14:00 до 20:00;

з 22:00 до 24:00.

4.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 06:00 до 12:00;

з 14:00 до 19:00;

з 22:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 00:00 до 02:00;

з 06:00 до 10:00;

з 12:00 до 18:00;

з 22:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 02:00 до 06:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 22:00.

5.2 черга:

з 02:00 до 08:00;

з 11:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00.

6.1 черга:

з 02:00 до 06:00;

з 08:00 до 14:00;

з 16:00 до 22:00.

6.2 черга:

з 02:00 до 06:00;

з 08:00 до 14:00;

з 16:00 до 22:00.

У компанії наголосили, що графіки на добу можуть коригуватися залежно від обставин та прийнятих рішень.

Пункти незламності

Водночас на Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Інформацію про їхнє розташування та графік роботи можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на сервісі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розміщені у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад та працюють у робочий час.

