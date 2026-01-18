Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

У разі виявлення заборонених речей учнів чи працівників не допустять до занять, доки порушення не буде усунено.

Які речі катогерично заборонено приносити до школи - офіційний перелік

Уряд визначив перелік заборонених предметів у школах

Серед заборон - зброя, вибухові й легкозаймисті предмети

Не можна приностити в школу електронні сигарети, алкоголь та психотропні речовини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік предметів і речовин, які відтепер не можна приносити на територію та в приміщення навчальних закладів.

Рішення ухвалини, щоб підвищити безпеку учасників освітнього процесу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

До школи заборонено приносити зброю, вибухові й дотичні до них предмети:

зброя та боєприпаси;

холодна, вогнепальна та пневматична зброя, а також їхні імітації, включно з іграшками;

піротехнічні вироби;

газові балончики;

електрошокери;

кайданки.

Також заборонено мати при собі інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники) та легкозаймисті речовини.

Окремо уряд наголосив на недопустимості вживання й зберігання психотропних речовин, алкоголю, тютюну та енергетичних напоїв. Тож до школи категорично не можна приносити:

звичайні та електронні сигарети;

наркотики й психотропні речовини;

алкоголь та енергетики.

Тих, у кого виявлять заборонені предмети, тимчасово відсторонять від занять. Повернутися до навчання вони зможуть лише після того, як усунуть порушення. ри цьому директор чи уповноважена ним особа має вжити заходи, які зазначені у правилах доступу та перебування учнів і працівників у школі.

Нагадаємо, як писав Главред, в Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Причиною таких заходів є різке похолодання.

Нагадаємо, випускники 9-их класів в Україні будуть проходити державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки №1597.

