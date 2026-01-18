Кавказ стане "підгоряти": з'явився прогноз, що може "підпалити" Чечню

На сьогодні ситуація в Чечні жорстко контролюється силовиками, каже Ольга Курносова.

У Чечні можуть змінити владу / колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот

Важливе із заяв Курносової:

Кремль не погодиться на варіант з передачею влади в Чечні у спадок

При зміні глави Чечні ситуація на Кавказі може почати "підгоряти"

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова прокоментувала питання про ймовірність зміни влади в Чечні і заміни Рамзана Кадирова.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Главреду, навряд чи Кремль погодиться на варіант з передачею влади в Чечні у спадок.

"На сьогоднішній день ситуація всередині республіки досить жорстко контролюється силовиками, щоб там не відбулися якісь масштабні події. Але на Північному Кавказі є й інші вибухонебезпечні точки — той же Дагестан. І саме зміна влади в Чечні може "підпалити" сусідні регіони — наприклад, Дагестан або Інгушетію. Адже чеченсько-інгушські протиріччя нікуди не поділися, вони тліють і залишаються досить серйозними", — підкреслила вона.

За словами Курносової, при зміні глави Чечні ситуація на Кавказі може почати "підгоряти".

"Але сама по собі ця зміна, на мій погляд, не призведе до катастрофічних наслідків. Хоча вона може спричинити ефект доміно, коли почнуть "загорятися" інші регіони. І мова тут не тільки про національні республіки. Проблеми сьогодні є практично у всіх регіонах Росії, особливо в бідних. Багато складнощів на Далекому Сході — китайська експансія серйозно нервує місцевих жителів. Є проблеми в Сибіру, в Якутії. Простіше сказати, де проблем немає. По суті, їх немає тільки в Москві. У всіх інших регіонах вони є. І якщо приблизно "загориться" в п'яти регіонах, центральна влада з цим вже точно не впорається", - додала вона.

/ Інфографіка: Главред

Наступник Кадирова: що відомо

Адама Кадирова раніше розглядали як одного з можливих спадкоємців Рамзана Кадирова на посаді керівника Чечні. Однак, як повідомляють в ГУР, на тлі серйозного погіршення стану здоров'я чинного глави республіки Кремль вже підбирає альтернативні варіанти. Серед найбільш прийнятних для Москви кандидатів називають прем'єр-міністра Чечні Магомеда Даудова, командира підрозділу "Ахмат" Апти Алаудінова, а також старшого сина Рамзана Кадирова - 20-річного Ахмата Кадирова, який очолює регіональне відділення Російського руху дітей та молоді.

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники ЗМІ запитали його, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче покинути пост.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

