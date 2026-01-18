Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

Інна Ковенько
18 січня 2026, 16:04
289
Росіяни посилюють тиск на Слобожанському напрямку, проте спроби окупантів завершуються провалом.
РФ намагається створити 'буферну зону' на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу
РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

  • Окупанти активно тиснуть на Слобожанському напрямку
  • РФ прагне створити "буферну зону" на прикордонні Сумщини та Харківщини
  • Спроби прориву армії РФ завершуються невдачею, ситуацію контролюють ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії посилює тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагається створити так звану "буферну зону" в Харківській і Сумській областях.

Ключове завдання українських підрозділів - не допустити реалізації намірів ворога. Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп’як в етері телеканалу "Ми - Україна".

відео дня

"Наше завдання зараз - не дати їм створити оцю "буферну зону", - йдеться у повідомленні.

Речник зазначив, що напередодні малі піхотні групи армії окупантів намагалися атакувати українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області. Однак окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.

Крім того, російські військові намагаються використовувати газову трубу для прихованого наближення до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються провалом.

Зазначається, що за минулий тиждень лише за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися здійснити висадку через трубу. Точка виходу, за словами Карп'юка, перебуває під повним контролем українських військових.

РФ готується до прориву кордону України - попередження експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські Сили оборони суттєво переважають російські війська за ефективністю під час боїв у районі Куп’янська. За останні тижні втрати армії РФ на цій ділянці фронту виявилися у 27 разів більшими, ніж українські.

Крім того, раніше повідомлялося, що Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня.

Нагадаємо, нещодавно підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для армії країни-агресора Росії. Росіяни постійно ставлять ці плани, але жодного разу їх не здійснили.

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

буферна зона Харківська область Слобожанщина
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:53Війна
Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

17:27Україна
РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

17:53

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:47

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

17:27

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

16:56

Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
16:51

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:26

Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

Реклама
16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

Реклама
14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подрробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Реклама
08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

06:10

Чому Лондон не хоче зустрічі з ПутінимПогляд

05:27

Котлети зі звичайного фаршу абсолютно по-новому: рецепт простіше простого

04:36

Обрані Всесвітом: три знаки зодіаку, на яких чекає неочікуваний поворот у житті

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з іграшкою за 19 секунд

03:00

Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти