РФ намагається створити 'буферну зону' на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

Росіяни посилюють тиск на Слобожанському напрямку, проте спроби окупантів завершуються провалом.

РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

Окупанти активно тиснуть на Слобожанському напрямку

РФ прагне створити "буферну зону" на прикордонні Сумщини та Харківщини

Спроби прориву армії РФ завершуються невдачею, ситуацію контролюють ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії посилює тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагається створити так звану "буферну зону" в Харківській і Сумській областях.

Ключове завдання українських підрозділів - не допустити реалізації намірів ворога. Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп’як в етері телеканалу "Ми - Україна".

"Наше завдання зараз - не дати їм створити оцю "буферну зону", - йдеться у повідомленні.

Речник зазначив, що напередодні малі піхотні групи армії окупантів намагалися атакувати українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області. Однак окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.

Крім того, російські військові намагаються використовувати газову трубу для прихованого наближення до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються провалом.

Зазначається, що за минулий тиждень лише за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися здійснити висадку через трубу. Точка виходу, за словами Карп'юка, перебуває під повним контролем українських військових.

РФ готується до прориву кордону України - попередження експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські Сили оборони суттєво переважають російські війська за ефективністю під час боїв у районі Куп’янська. За останні тижні втрати армії РФ на цій ділянці фронту виявилися у 27 разів більшими, ніж українські.

Крім того, раніше повідомлялося, що Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня.

Нагадаємо, нещодавно підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для армії країни-агресора Росії. Росіяни постійно ставлять ці плани, але жодного разу їх не здійснили.

