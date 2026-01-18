Рус
Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

Олексій Тесля
18 січня 2026, 16:26
Підтверджується просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська в Харківській області.
Головне:

  • Підтверджено просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська
  • Зафіксовано успіхи українських військ на схід від Покровська

Українська армія домоглася тактичних успіхів відразу на двох ділянках фронту — в районах Куп'янська і Покровська.

Як йдеться в свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), відеоматеріали з геолокацією, опубліковані 15 січня, підтверджують просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська в Харківській області.

При цьому в наступні дні російські сили намагалися контратакувати як у самому місті, так і на підступах до нього з різних напрямків — північного сходу, сходу та південного сходу.

Також аналітики ISW зафіксували успіхи українських військ на схід від Покровська: кадри від 17 січня вказують на їх просування в районі на північний захід від населеного пункту Світле.

Одночасно армія РФ в ці дні вела активні наступальні дії навколо Покровська, атакуючи місто і прилеглі райони з декількох боків.

Крім того, у звіті зазначається, що українські сили або просунулися вперед, або впевнено утримують позиції в районі Добропілля, розташованому на південний захід від Дорожного.

Бої за Куп'янськ: дані військових

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив, що успіх операції був забезпечений командною координацією і подякував військовослужбовцям, які брали участь у виконанні завдання.

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

