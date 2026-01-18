Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

Підтверджується просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська в Харківській області.

https://glavred.net/ukraine/takticheskiy-uspeh-na-dvuh-napravleniyah-isw-o-prodvizhenii-vsu-na-fronte-10733318.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр

Головне:

Підтверджено просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська

Зафіксовано успіхи українських військ на схід від Покровська

Українська армія домоглася тактичних успіхів відразу на двох ділянках фронту — в районах Куп'янська і Покровська.

Як йдеться в свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), відеоматеріали з геолокацією, опубліковані 15 січня, підтверджують просування підрозділів ЗСУ на північ від Куп'янська в Харківській області.

відео дня

При цьому в наступні дні російські сили намагалися контратакувати як у самому місті, так і на підступах до нього з різних напрямків — північного сходу, сходу та південного сходу.

Також аналітики ISW зафіксували успіхи українських військ на схід від Покровська: кадри від 17 січня вказують на їх просування в районі на північний захід від населеного пункту Світле.

Одночасно армія РФ в ці дні вела активні наступальні дії навколо Покровська, атакуючи місто і прилеглі райони з декількох боків.

Крім того, у звіті зазначається, що українські сили або просунулися вперед, або впевнено утримують позиції в районі Добропілля, розташованому на південний захід від Дорожного.

/ Главред

Бої за Куп'янськ: дані військових

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив, що успіх операції був забезпечений командною координацією і подякував військовослужбовцям, які брали участь у виконанні завдання.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред