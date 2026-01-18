Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить Чечню

Аварія сина Рамзана Кадирова може стати сигналом початку боротьби за владу в Чечні та спровокувати внутрішньополітичну нестабільність у регіоні.

https://glavred.net/world/smertelnoe-dtp-s-synom-kadyrova-chto-skryvayut-v-rossii-i-kto-teper-vozglavit-chechnyu-10733276.html Посилання скопійоване

ДТП з Адамом Кадировим - що приховують в Росії та хто тепер очолить Чечню / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Стали відомі деталі аварії з Кадировим - хто загинув

Який стан Адама Кадирова та що намагаються замовчати у Росії

Хто може стати спадкоємцем Кадирова - чи може процес заміни Кадирова почати процес розпаду Росії

16 січня 2026 року у Грозному сталася серйозна дорожньо-транспортна подія за участю Адама Кадирова, 18-річного сина очільника Чечні Рамзана Кадирова. За даними джерел, автомобіль кортежу рухався з великою швидкістю, після чого відбулося зіткнення з перешкодою і низкою інших авто, внаслідок чого сина та можливого наступника Кадирова госпіталізували у важкому стані — спочатку до лікарні в Грозному, а потім транспортовано літаком до Москви для подальшого лікування.

Очевидці та опозиційні канали повідомляли, що дороги до медичного закладу були перекриті, а стан Кадирова оцінювався як критичний або стабільно важкий, що спричинило хвилю чуток і спекуляцій навколо можливих наслідків аварії як для особистої долі Адама, так і для політичної ситуації в Чечні та Росії загалом.

відео дня

Главред зібрав головне що варто знати про аварію з Адамом Кадировим та можливі наслідки для ситуації в РФ.

Починається "війна" за Чечню - ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко повідомив, що аварія за участю сина Кадирова означає початок процесу боротьби силовиків за владу в Чечні.

"Схоже, на Росію очікує протистояння силовиків за Чечню. Рамзан Кадиров помирає, ДТП з його сином-наступником може бути не просто аварією", - вказав він у дописі в Telegram.

Деталі аварії з сином Кадирова

У дорожньо-транспортній пригоді за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина, ще четверо дістали тяжкі травми, серед них і сам Адам Кадиров. Крім того, до лікарні в Грозному доправили приблизно двадцять постраждалих. Про це повідомило видання "Кавказ.Реалії" (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на власні джерела.

Інформацію про загиблого журналістам також підтвердив представник опозиційного руху NIYSO, зазначивши, що дані надійшли від перевіреного джерела. Водночас наразі точно не відомо, чи йдеться про водія іншого автомобіля, чи про когось із кортежу.

За даними журналістів, відомості про ДТП за участю Адама Кадирова офіційно не були внесені до реєстрів. Існує ймовірність, що син глави Чечні уникне відповідальності, попри те, що внаслідок аварії загинула людина.

/ фото instagram.com/adam_benoevsky_k13

Як пише "Новая газета" з посиланням на джерела в силових структурах, смертельні травми отримав водій автомобіля, в який на великій швидкості врізалася машина з Адамом Кадировим. Аварія сталася ввечері 16 січня в Грозному. За словами очевидця, водій головного автомобіля кортежу проїхав перехрестя Старопромисловського шосе та вулиці Тасуєва на червоний сигнал світлофора, що й призвело до зіткнення з транспортним засобом, який виїжджав із другорядної дороги.

Видання також зазначає, що кортеж порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищив дозволену швидкість та проігнорував заборонний сигнал світлофора. Найбільших ушкоджень зазнав автомобіль, у якому перебували Адам Кадиров і троє його охоронців. За кермом цієї машини, за інформацією журналістів, був начальник його охорони Апті Ірасханов — племінник міністра внутрішніх справ Чечні Аслана Ірасханова.

"У начальника охорони Кадирова-молодшого Апті Ірасханова діагностували перелом хребця шийного відділу, в решти, включно з Адамом Кадировим, — травми, що не становлять загрози для життя (струс мозку, забиті місця, порізи обличчя і рук, а також незначна втрата крові). Проте влада регіону ухвалила рішення про термінову евакуацію Адама Кадирова і його охоронців до Москви, для чого було задіяно спеціалізований медичний борт республіканського МНС", — ідеться в матеріалі медіа.

Адам Кадиров і його охоронці зазнали травм унаслідок спрацювання подушок безпеки в дорогих автомобілях кортежу. Водночас пасажирам і водієві машини, з якою кортеж зіткнувся на великій швидкості, пощастило значно менше. За інформацією журналістів, водій цього транспортного засобу загинув від отриманих ушкоджень після удару з боку головного авто кортежу сина глави Чечні.

/ Скріншот

Деталі дорожньо-транспортної пригоди за участю 18-річного сина глави республіки та секретаря Ради безпеки оприлюднив представник опозиційного руху Niyso, однойменний канал якого першим повідомив про аварію в Грозному.

Зазначається, що ДТП сталася поблизу ресторану та будинку урочистостей "Сафія" на Старопромисловському шосе — неподалік проспекту імені Володимира Путіна в Путінському районі міста. Зазначається, що "Сафія" є елітним комплексом, відкритим у 2016 році за участі Рамзана Кадирова, а одним із ключових інвесторів медіа називали наближеного до влади мільярдера Руслана Байсарова.

"Головна версія на даний момент — втрата керування, в результаті перешкоди на дорозі і надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Швидше за все, Адам їхав першим", — розповідає співрозмовник видання.

За словами представника Niyso, імовірною причиною аварії стало зіткнення автомобіля з відбійником, що спричинило ланцюгове зіткнення з іншими транспортними засобами.

Який стан Кадирова

17 січня стало відомо, що 18-річний Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова, прийшов до тями після важкої аварії, що сталася 16 січня. За даними "Кавказ.Реалії", його теперішній стан оцінюється як стабільний і не викликає серйозних побоювань у медиків.

За попередніми даними, за кермом цієї машини перебував сам Кадиров.

"Автомобіль зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням", – повідомило джерело.

Інше поінформоване джерело підтвердило, що нинішній стан Адама Кадирова не загрожує його життю.

Водночас джерела проєкту Niyso, які перебували у лікарні Грозного повідомили, що стан Адама Кадирова після ДТП був украй тяжким, настільки, що його було складно впізнати.

Рамзан Кадиров / Інфографіка: Главред

У Niyso також звернули увагу, що термінове транспортування до Москви може свідчити про серйозний характер отриманих травм.

З Грозного до Москви дійсно вилітали кілька літаків, серед яких був приватний літак Кадирова та так званий "літаючий госпіталь".

Також зазначається, що пацієнтів доправляють до столиці Росії через суттєву різницю в рівні медичної допомоги, наголошуючи, що, попри заяви пропаганди, представники чеченської влади не проходять лікування на місці.

Також повідомляється, що в близькому оточенні Адама Кадирова часто перебувають діти інших впливових чеченських посадовців, зокрема з родин Делімханова та Даудова.

"Пересування в кортежі — це понти і водночас постійний страх. Кадирови та інші представники режиму розуміють, що населення їх ненавидить, тому пересуватися як звичайні люди вони не можуть", - вказали у проєкті Niyso.

У Чечні намагаються приховати інформацію про аварію

Згодом, у Telegram-каналі глави Чечні Рамзана Кадирова з’явилося заздалегідь підготовлене відео з його 18-річним сином Адамом після повідомлень про ДТП та його госпіталізацію. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".

На оприлюднених кадрах Адам Кадиров, якого батько призначив секретарем Ради безпеки Чечні, нібито проводить нараду з представниками силових структур щодо підготовки до виборів. Відео опубліковане без оригінального звуку — його супроводжує лише музичний фон.

Дивіться відео, яке опублікував Рамзан Кадиров:

/ Скріншот

Після цієї "наради" Адама Кадирова показали під час вручення чергової нагороди — медалі за внесок у посилення безпеки окупованої Запорізької атомної електростанції.

Журналісти звернули увагу на технічні деталі ролика і, проаналізувавши метадані, встановили, що відео було змонтоване в Adobe Premiere Pro ще 15 січня — за день до аварії, після якої Кадирова-молодшого, за повідомленнями, госпіталізували. Робочий файл мав назву "СИРИЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", де "Дустум" є його прізвиськом.

Зазначається, що уже в п’ятницю Адама Кадирова санітарним бортом МНС РФ доправили до Москви. Невдовзі туди ж вирушив і літак Airbus Рамзана Кадирова, який на момент ДТП перебував у Дубаї.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на власне джерело, повідомляє, що Адам Кадиров перебуває у дев’ятому хірургічному корпусі Боткінської лікарні в Москві — у відділенні екстреної хірургії. Зазначається, що його розмістили у спеціальній частині корпусу, куди пацієнтів направляють лише за розпорядженням міністра охорони здоров’я РФ або мерії столиці. За цими даними, стан Кадирова-молодшого досі оцінюють як тяжкий.

Хто може стати спадкоємцем Кадирова

У медіа саме Адама Кадирова раніше називали ймовірним наступником Рамзана Кадирова на посаді глави Чечні. За інформацією ГУР, Кремль на тлі серйозних проблем зі здоров’ям Рамзана Кадирова вже займається пошуком можливого спадкоємця.

Серед найбільш прийнятних для Москви кандидатів, яких вважають основними претендентами, фігурують голова уряду Чечні Магомед Даудов, командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов, а також старший син Рамзана Кадирова — 20-річний очільник регіонального осередку Російського руху дітей і молоді Ахмат Кадиров.

За даними ЗМІ, реакція на ДТП за участю Адама Кадирова, зокрема негайна евакуація його та охоронців літаком МНС до Москви одразу після надання першої допомоги, фактично свідчить про страх глави Чечні втратити того, кого він вважає своїм найціннішим наступником. Саме на Адама Кадирова, судячи з усього, Рамзан Кадиров робить основну ставку в процесі передачі влади в республіці.

При цьому стан здоров’я Кадирова за останній рік суттєво погіршився настільки, що він фактично відійшов від повноцінного управління регіоном. Хоча у нього є троє повнолітніх синів, ані старший 20-річний Ахмат, нещодавно призначений виконувачем обов’язків віцепрем’єра Чечні, ані другий син — 19-річний Зелімхан — з невідомих причин не розглядаються батьком як реальні спадкоємці влади.

Співрозмовники "Новой газеты" як із близького кола глави Чечні, так і серед співробітників УФСБ регіону характеризують Ахмата Кадирова як найбільш розсудливого й людяного з усіх синів.

"Часто пишуть, що у нього затримка розвитку або навіть психічне захворювання, але це неправда. Ахмат панічно боїться публічних виступів, але в плані розумового розвитку перевершує своїх братів. Він, наприклад, прекрасно грає в шахи, у нього дуже хороша пам'ять, він непогано вчився і, здається, єдиний із синів Кадирова, хто дійсно закінчив школу, а не просто отримав атестат про середню освіту. Але чим він дійсно від них усіх відрізняється, так це відсутністю жорстокості та амбіцій. Він, наприклад, не зміг проявити себе в розправах над людьми, хоча дітей Кадирова, як, втім, і дітей його найближчих соратників, привчають до таких речей з дитинства", - йдеться у матеріалі.

Водночас Зелімхана Кадирова, матір’ю якого є Фатіма Хазуєва, що вважається другою дружиною Рамзана Кадирова, описують зовсім інакше. За словами джерела, добре обізнаного з родиною Хазуєвих, він демонструє жорстку й агресивну поведінку та готовність іти на будь-які кроки задля здобуття влади. У цьому його порівнюють із дядьком — Хамзатом Кадировим, відомим своєю некерованістю. Як зазначається, через їхню поведінку обох цього року фактично усунули від родини й відправили за кордон. Нині вони мешкають в Об’єднаних Арабських Еміратах і не можуть повернутися до Чечні без особистого дозволу Рамзана Кадирова.

Натомість 18-річного Адама Кадирова в оточенні глави Чечні сприймають не лише як його улюбленого сина, а й як повністю керовану фігуру, в якій батькові імпонує власне віддзеркалення.

"Але взагалі, якщо чесно. Кадирову більше пощастило з дочками, ніж із синами. Його дочки набагато зріліші, спритніші, розважливіші і розвиненіші. Менш інфантильні. Втім, це типова історія для сьогоднішньої Чечні, в якій хлопчиків балують і спускають їм з рук більше, ніж дівчаткам", - вказують джерела.

У цьому контексті недавнє призначення Ахмата Кадирова на посаду виконувача обов’язків заступника голови уряду Чечні, за оцінками джерел, не означає перегляду планів щодо спадкоємності влади. Основним претендентом на роль наступника, як і раніше, вважається саме Адам Кадиров.

Підвищення старшого сина пояснюють радше прагматичними міркуваннями. Після відставки старшої доньки Айшат Кадирової та звільнення наближеного до неї Хасана Хакімова в уряді Чечні з початку минулого року залишалися вакантними дві посади віцепрем’єрів. Одну з них родина вирішила зберегти за собою, і єдиним відповідним кандидатом став Ахмат Кадиров. Другу посаду обійняв один із найбільш лояльних до глави Чечні чиновників і його активний публічний прихильник Ахмед Дудаєв. Водночас, журналісти зазначають, що ці кадрові рішення мають суто формальний характер і не вплинули на реальний баланс влади в регіоні.

Чим відомий Адам Кадиров

Усього за тиждень до дорожньо-транспортної пригоди Адам Кадиров публічно заявляв про готовність за наказом особисто доправити президента України Володимира Зеленського до Грозного для так званого суду.

За останні кілька років Адам Кадиров став однією з найбільш агресивних фігур російської та чеченської пропаганди. Його образ цілеспрямовано використовували як інструмент для виконання одразу кількох ідеологічних і політичних завдань.

Ключовою подією, після якої його роль у пропаганді різко посилилася, стало побиття Микити Журавля в СІЗО Грозного у 2023 році. Журавля звинувачували у спаленні Корану, а сам інцидент подавався як демонстрація того, що так звані традиційні цінності та релігійні почуття в Росії нібито мають вищий пріоритет, ніж закон. Рамзан Кадиров тоді відкрито заявив, що схвалює дії свого сина.

Після цього випадку Адам Кадиров почав масово отримувати ордени й медалі від керівників різних російських регіонів, зокрема Татарстану, Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії. Таким чином глави суб’єктів РФ публічно демонстрували власну лояльність Рамзану Кадирову та Кремлю.

Серед отриманих відзнак — звання Героя Чеченської Республіки, орден парламенту Чечні, медалі до 25-річчя ОМОН "Ахмат Грозний", "За військову відзнаку", "Захисник Чеченської Республіки", а також нагорода на честь Ахмата-Хаджі Кадирова. Загалом з лютого 2022 року Адам Кадиров отримав щонайменше 16 державних і громадських нагород.

Частина цих відзнак має радше політичний характер і пов’язана не з реальною військовою службою, а з підтримкою режиму, участю в пропагандистських заходах та символічних внутрішньочеченських подіях. Деякі нагороди, за наявною інформацією, могли бути вручені формально або через місцеві структури влади без фактичного бойового досвіду.

Чи може процес заміни Кадирова почати процес розпаду Росії

Можлива зміна керівництва Чечні навряд чи матиме вирішальний вплив на загальну ситуацію в країні, на відміну від економічної кризи. Про це в інтерв’ю Главреду повідомила секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона зазначила, що Чечня розташована далеко від центру, і сумнівається, що Кремль піде на передачу влади у спадок Адаму Кадирову — це малоймовірний сценарій.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду:

"На сьогоднішній день ситуація всередині республіки досить жорстко контролюється силовиками, щоб там не відбулися якісь масштабні події. Але на Північному Кавказі є й інші вибухонебезпечні точки — той же Дагестан. І саме зміна влади в Чечні може "підпалити" сусідні регіони — наприклад, Дагестан або Інгушетію. Адже чеченсько-інгушські суперечності нікуди не поділися, вони тліють і залишаються досить серйозними. Тому те, що при зміні глави Чечні ситуація на Кавказі може почати "підгоряти" — це, безумовно, так. Але сама по собі ця зміна, на мій погляд, не призведе до катастрофічних наслідків. Хоча вона може спричинити ефект доміно, коли почнуть "загорятися" інші регіони. І мова тут не тільки про національні республіки", - вказала вона.

Курносова також підкреслила, що сьогодні проблеми є майже у всіх регіонах Росії, особливо в економічно слабких. На Далекому Сході зростає занепокоєння через китайську експансію, у Сибіру та Якутії також чимало труднощів. Можна швидше перелічити регіони, де проблем немає — це переважно Москва. У всіх інших частинах країни вони присутні, і якщо одночасно виникнуть серйозні кризи у п’яти регіонах, центральна влада навряд чи зможе ефективно впоратися з ними.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред