Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці

Президент зазначив, що прикордонні та прифронтові регіони залишаються у зоні особливої уваги.

https://glavred.net/ukraine/ne-tolko-energetiki-zelenskiy-rasskazal-o-hode-vosstanovleniya-tepla-v-stolice-10733381.html Посилання скопійоване

Енергетичні компанії та державні служби працюють цілодобово / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zelenskyy.official, facebook.com/minenergoUkraine

Коротко:

Росія продовжує удари по енергетиці України

58 тис. людей працюють над відновленням мереж

Києву додатково залучено 50 ремонтних бригад

Сьогодні увесь день проходили доповіді прем’єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів, проте щоночі фіксуються нові влучання. Про це під час вечірнього звернення до громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній", – сказав президент. відео дня

Ситуація у Києві та Київщині

Глава держави зазначив, що особлива увага приділяється Києву, де ситуація дуже складна. До робіт додатково залучено 50 бригад з усієї країни.

"Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі", – уточнив Зеленський.

Ремонтні роботи у прикордонних та прифронтових регіонах

В прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти ускладнені через постійні обстріли, додатково працюють бригади в Харкові, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Раніше значні роботи проведено на Полтавщині та в Одесі для стабілізації енергетичної ситуації.

Президент також подякував усім, хто залучений до робіт: "Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають".

Яка ситуація в енергетиці - думка експерта

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин і президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", зауважив, що відновлення елементів критичної інфраструктури потребує значно більше часу, ніж годин чи днів. "На ремонт і стабілізацію енергосистеми потрібні місяці або навіть більше", – підкреслив він.

Водночас Гончар відзначив, що передчасно прогнозувати масштабні відключення: "Ще рано говорити, що українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу".

Відключення в Києві - новини по темі

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в 143 житлових будинках, понад 100 з яких — багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії.

Крім того, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред