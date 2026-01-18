До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби.

19 січня на Рівненщині діятимуть графіки відключень світла

Обмеження торкнуться всіх підчерг і триватимуть протягом доби

Кожна черга залишатиметься без електропостачання 3-4 рази на день

У понеділок 19 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 19.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 19 січня:

підчерга 1.1:

з 02:00 до 08:00

з 11:00 до 16:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 1.2:

з 02:00 до 08:00

з 11:00 до 16:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 2.1:

з 04:00 до 08:00

з 11:00 до 16:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 2.2:

з 04:00 до 08:00

з 11:00 до 16:00

з 18:00 до 00:00

підчерга 3.1:

з 02:00 до 06:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 21:00

підчерга 3.2:

з 02:00 до 06:00

з 10:00 до 14:00

з 16:00 до 22:00

підчерга 4.1:

з 00:00 до 02:00

з 08:00 до 11:00

з 14:00 до 18:00

з 21:00 до 00:00

підчерга 4.2:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 11:00

з 14:00 до 18:00

з 20:00 до 22:00

підчерга 5.1:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 11:00

з 14:00 до 20:00

підчерга 5.2:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 11:00

з 14:00 до 20:00

підчерга 6.1:

з 00:00 до 04:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

підчерга 6.2:

з 00:00 до 04:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що на сьогоднішній день швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

