Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

Інна Ковенько
18 січня 2026, 22:08
144
Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби.
До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня
Відключення світла на Рівненщині 19 січня/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • 19 січня на Рівненщині діятимуть графіки відключень світла
  • Обмеження торкнуться всіх підчерг і триватимуть протягом доби
  • Кожна черга залишатиметься без електропостачання 3-4 рази на день

У понеділок 19 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 19.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 19 січня:

  • підчерга 1.1:
  • з 02:00 до 08:00
  • з 11:00 до 16:00
  • з 20:00 до 00:00
  • підчерга 1.2:
  • з 02:00 до 08:00
  • з 11:00 до 16:00
  • з 20:00 до 00:00
  • підчерга 2.1:
  • з 04:00 до 08:00
  • з 11:00 до 16:00
  • з 20:00 до 00:00
  • підчерга 2.2:
  • з 04:00 до 08:00
  • з 11:00 до 16:00
  • з 18:00 до 00:00
  • підчерга 3.1:
  • з 02:00 до 06:00
  • з 08:00 до 14:00
  • з 16:00 до 21:00
  • підчерга 3.2:
  • з 02:00 до 06:00
  • з 10:00 до 14:00
  • з 16:00 до 22:00
  • підчерга 4.1:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 08:00 до 11:00
  • з 14:00 до 18:00
  • з 21:00 до 00:00
  • підчерга 4.2:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 06:00 до 11:00
  • з 14:00 до 18:00
  • з 20:00 до 22:00
  • підчерга 5.1:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 06:00 до 11:00
  • з 14:00 до 20:00
  • підчерга 5.2:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 06:00 до 11:00
  • з 14:00 до 20:00
  • підчерга 6.1:
  • з 00:00 до 04:00
  • з 08:00 до 14:00
  • з 16:00 до 20:00
  • підчерга 6.2:
  • з 00:00 до 04:00
  • з 08:00 до 14:00
  • з 16:00 до 20:00

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що на сьогоднішній день швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Ситуація в енергосистемі України - новини за темою

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Рівненська область новини Рівного відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січня

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січня

22:45Енергетика
РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:23Україна
Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:52Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Останні новини

22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

22:19

Кавказ стане "підгоряти": з'явився прогноз, що може "підпалити" ЧечнюВідео

22:08

До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

21:59

Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
21:23

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:20

Пральна машина як нова за копійки: простий трюк з оцтом змінює всеВідео

20:39

Як розрахувати терміни посіву перцю на розсаду: простий покроковий методВідео

20:26

У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселеннямВідео

Реклама
20:24

Китайський гороскоп на завтра 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

19:52

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

17:53

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:47

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

17:27

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Реклама
16:56

Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

16:51

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:26

Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

Реклама
13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти