Світло на Львівщині вимикатимуть по 2-4 рази на добу: графіки на 19 січня

Через значний дефіцит в енергосистемі мешканці Львова та області можуть залишатися без живлення до 14,5 годин на добу.

Відключення світла на Львівщині 19 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть відключення у Львові і області 19 січня

Скільки годин без світла максимально будуть споживачі

Скільки разів на день вимикатимувть світло

У понеділок, 19 січня, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть для всіх груп. Про це повідомили у Львівобленерго.

За даними обленерго, у понеділок споживачі у Львові та області можуть перебувати без електропостачання до 14,5 годин на добу. Відключення відбуватимуться від двох до чотирьох разів на день.

Причиною обмежень є значний дефіцит потужності в енергосистемі протягом доби. Енергетики закликають мешканців економно споживати електроенергію та по можливості не вмикати одночасно потужні електроприлади, щоб зменшити навантаження на мережу.

Графік відключень на 19 січня

Група 1

1.1. електроенергії немає з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 11:00 до 16:30, з 19:00 до 23:00.

1.2. електроенергії немає з 06:00 до 12:00, з 15:30 до 22:30.

Група 2

2.1. електроенергії немає з 01:30 до 08:00, з 12:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00.

2.2. електроенергії немає з 00:00 до 05:00, з 10:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00.

Група 3

3.1. електроенергії немає з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:00.

3.2. електроенергії немає з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00.

Група 4

4.1. електроенергії немає з 00:00 до 05:00, з 08:00 до 13:30, з 16:30 до 20:00.

4.2. електроенергії немає з 05:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00.

Група 5

5.1. електроенергії немає з 05:00 до 11:00, з 13:30 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

5.2. електроенергії немає з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 13:00, з 15:30 до 20:30.

Група 6

6.1. електроенергії немає з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 13:00 до 18:00, з 20:30 до 24:00.

6.2. електроенергії немає з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 20:00 до 24:00.

Графіки відключень для Львівщини на 19 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень споживачі можуть на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності у Львові

На Львівщині наразі працюють 174 пункти незламності з 851 підготовлених. Решта перебуває у режимі готовності та може бути відкритою у найкоротші терміни, повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Дізнатися про розташування найближчого пункту незламності можна в застосунку "Дія". Для цього потрібно авторизуватися, перейти в розділ "Сервіси" та обрати "Незламність". На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну шляхом масштабування. Послуга працює як онлайн, так і офлайн.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження ввели для споживачів 1-5 черг.

Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень і обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, у Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 50 будинків. Електроенергію у столиці подають по графіку: близько 3 годин зі світлом і 10 без.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

