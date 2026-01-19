Авторитет Путіна посипався: WP пояснило, що остаточно підірвало імідж диктатора

Видання зазначає, що міжнародний авторитет країни падає через зростаюче невдоволення громадян затяжним конфліктом.

https://glavred.net/world/avtoritet-putina-posypalsya-wp-obyasnilo-chto-okonchatelno-podorvalo-imidzh-diktatora-10733426.html Посилання скопійоване

Тривала війна в Україні підриває імідж Кремля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот відео

Коротко:

Авторитет Путіна падає всередині країни та за кордоном

Росія втрачає підтримку ключових союзників, зокрема Венесуели та Ірану

Тривала війна в Україні підриває імідж і міжнародний вплив Кремля

Авторитет російського диктатора Володимира Путіна продовжує падати як всередині країни, так і за її межами, повідомляє The Washington Post. Зокрема, зростає розчарування серед ключових союзників Москви, провійськової спільноти та навіть колишніх партнерів, таких як Венесуела, Сирія та Іран.

За оцінками експертів, міжнародні обіцянки Путіна все частіше звучать порожньо, а його брехні втрачають довіру. Як відзначає ультраправий ідеолог Олександр Дугін:

відео дня

"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення."

Колишній високопоставлений чиновник Кремля на умовах анонімності додав:

"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни."

Проблеми з союзниками та міжнародний імідж Росії

Аналітики зазначають, що невміння Москви підтримати союзників у критичні моменти сильно підриває її авторитет на міжнародній арені. Директор Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв підкреслює:

"Росія вибирає жахливих, неефективних партнерів, тому що ніхто інший не хоче дружити з нею. А коли ці режими руйнуються, як ми бачили в Сирії, Росія не в змозі виправити ситуацію. … Росія не може допомогти цим режимам стати більш ефективними або задовольнити потреби їхнього населення … або допомогти їм вжити значущих заходів у відповідь проти США."

За його словами, Венесуела була важливим символом глобального впливу Росії, але тепер цей імідж обернувся проти Кремля.

Чи можливий венесуельський сценарій у Росії – думка експерта

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро у Кремлі почали обговорювати сценарії домовленостей із США. Як зазначає секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова, частина російської еліти вже шукає можливості для переговорів, і це стосується не лише Кирила Дмитрієва.

Вона пояснює, що якщо американська сторона, умовно кажучи, підтримає певні домовленості, процес може стати "досить простим". У такому разі, за її словами, у разі зникнення Путіна виконувати обов’язки президента може Мішустін, який міг би стати технічним лідером і реалізувати покладені на нього зобов’язання.

"Відповідно, якщо комусь із них Трамп, умовно кажучи, кивне і скаже: 'Так, якщо ви це зробите, я вас підтримаю', далі все стає досить простим", – зазначила Курносова.

Вплив захоплення Ніколаса Мадуро на РФ - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро прозвучало декілька заяв про перспективу викрадення США кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що наслідки зміни режиму у Венесуелі мають воістину глобальний характер. Проголошення "доктрини Донро" - у поєднанні з кроками Трампа зі зближення з Росією та Китаєм - свідчать про те, що його приваблює світовий порядок, організований навколо сфер впливу великих держав.

Напередодні стало відомо, що плани президента США Дональда Трампа щодо повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть мати масштабні наслідки для економіки Росії.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред