Ведмідь-ласун заліз в машину і випив 69 банок газованої води: "злочин" потрапив на відео

Господиня авто не очікувала, що банки з газованою водою привернуть увагу тварини.

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Ведмідь проник в автомобіль і випив всю газовану воду / скріншот з відео

У Канаді ведмідь проник в автомобіль і випив ящик газованої води. Також він пошкодив авто жінки.

За словами мешканки Канади Шерон Росел, вона прокинулася від гучного гавкоту собаки і виявила ведмедя, який розбив вікно автомобіля і дістав звідти 69 банок дієтичної коли і апельсинової газованої води, пише видання UPI.

Клишоногий випив 69 із 72 банок безалкогольних напоїв, які вона зберігала на ніч у своїй машині. Вона сказала, що ведмідь, схоже, особливо цікавився саме апельсиновим напоєм, але здався після того, як спробував дієтичну колу.

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Розель сказала, що вона завжди намагається не залишати їжу або сміття в машині на ніч, але вона не очікувала, що банки з газованою водою привернуть увагу тварини.

Жінка збиралася продати товар, але тепер їй доведеться закуповувати його заново, а ще ремонтувати пошкоджену ведмедем машину.

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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