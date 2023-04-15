Жінка дала дитині дуже дивне ім'я через жарт родичів

Жінка назвала свою дитину ім'ям покемона з комп'ютерної гри.

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Жінка назвала дитину дивним ім'ям / колаж фото ua.depositphotos.com

Жінка назвала свою дитину дуже дивним ім'ям. Її надихнула гра з покемонами. Про це повідомляє Mirror.

Мама малюка вибирала йому ім'я разом зі своєю сім'єю, перебуваючи на відпочинку. Вона хотіла придумати унікальне ім'я для свого маленького сина, але нічого цікавого не спадало їй на думку. Вона звернулася за допомогою до сім'ї.

Єдиним побажанням було, щоб це ім'я починалося з літери Z. Старший брат цієї жінки в цей момент грав в гру і запропонував жартома назвати малюка Зацианом.

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"Я щойно зловив Зациана швидким м'ячем. Чесно кажучи, це була моя друга спроба, і я щойно відкрив її. Я жартома запропонував: "Гей, Зациан - круте ім'я. На японському воно означає меч". Моїй матері та родині це сподобалось, тому зараз це офіційно", - сказав чоловік.

Про зв'язок з покемонами знає лише сестра чоловіка і подруга. Тепер вони купують для дитини подарунки, пов'язані з покемонами.

Але виявилося, що чоловік не правильно зрозумів значення слова Зациан. Насправді це просто склад "Za" + "cyan" ("За" + "блакитний").

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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