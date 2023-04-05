Кричала і відбирала дитину: дивна жінка намагалась вирвати малюка прямо з рук батька

Незнайомка переслідувала батька з 2-річним сином і намагалася його викрасти.

Жінка ледь не вкрала дитину з рук батька / фото: flickr.com (Ivan Rigamonti)

Дивна жінка накинулася на батька з маленькою дитиною і спробувала його вкрасти прямо посеред взуттєвого магазину. Вона кричала, що пара нібито "вкрала" у неї дитину. Про це заявив батько хлопчика Джон, повідомляє The Sun.

Все почалося в той момент, коли незнайомка, якій було близько 50 років, підійшла до пари з дворічним сином Декстером. Тоді вона сказала:"Здрастуйте, у вас прекрасний малюк". Після цього жінка почала переслідувати сім'ю.

"Я помічав її поруч зі мною, коли йшов по магазину. Я відчував себе дивно. Я міг бачити її дуже близько у відображенні у вітринах", - згадує батько хлопчика.

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У той же день вона сіла поруч з батьком і сином в сусідньому магазині і попросила потримати хлопчика на руках. Джон відмовив їй і відразу вийшов з магазину. Однак дивна жінка не відстала і пішла за ними.

Вона зайшла в один із взуттєвих магазинів і прямо почала вимагати, щоб Джон дав потримати його 2-річного Декстера. А незабаром ситуація стала більш страшною.

"Вона сказала мені прямо в обличчя: "Дай мені потримати його". Я сказав їй: "Ти повинен триматися подалі і відступати, я не хочу тобі нашкодити". Потім вона почала кричати: "Це моя дитина, він забрав мою дитину", - згадує Джон.

Чоловік відразу почав кликати на допомогу, проте ніхто з персоналу не відреагував на це і не викликав поліцію.

"Я попросив їх викликати поліцію, але вони сказали, що не можуть, і мені доведеться це зробити", - каже чоловік.

Після цього він дістав свій телефон і сам почав дзвонити в поліцію. Жінка побачила це і відразу ж втекла.

"У мене мало не викрали мого дворічного сина, але я не отримав допомоги ні від публіки, ні від персоналу, що так огидно. Я відчував себе самотнім у переповненому магазині", - каже Джон.

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