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Дружина постійно труїла свого чоловіка, щоб той страждав: чоловік цікавим способом викрив її в цьому

6 квітня 2023, 18:25
Чоловік встановив приховані камери і побачив, як його дружина мінімум 3 рази підливала йому в чай хімію.
чай, жінка
Жінка труїла свого чоловіка і підливала в чай хімію / колаж фото Irvine Police Department, ua.depositphotos.com

У США дружина час від часу труїла свого чоловіка, щоб викликати у нього біль і страждання. Вона підливала в його чай засіб для чищення каналізації. Про це повідомляє Mirror.

Чоловік помітив дивний смак чаю. До того ж у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік запідозрив недобре і вирішив встановити приховані камери на кухні.

Виявилося, що в усьому була замішана його дружина. Йому вдалося тричі зафіксувати момент, коли жінка підливала хімію йому в чай. Чоловік відправив зразки чаю на експертизу, де все і підтвердилося.

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Жінку затримали, тепер їй загрожує 8 років і 8 місяців за ґратами. Варто відзначити, що підозрювана дружина чоловіка заперечує свою провину.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй з її сестрою. Тепер сестри чекають дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, окрім як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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