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Жінка назвала доньку на честь своєї улюбленої закуски

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 20:06 оновлено 13 квітня, 20:13
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Багато користувачів соцмережі накинулися на жінку і побоюються того, що однолітки будуть сміятися з дитини.
вагітна жінка
Жінка назвала свою дочку дивним ім'ям / колаж фото скріншот з відео

Вагітна жінка вже придумала ім'я для своєї дочки. Вся Мережа здригнулася після того, як почула це ім'я. Жінка вирішила назвати доньку на честь своєї улюбленої закуски. Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Вона записала відео з сяючими від щастя очима і гордо заявила, що у її дочки буде ім'я Пікл.

"Мене будуть ненавидіти за її ім'я, але ми будемо кликати її Пікл", - заявила жінка.

відео дня

Варто відзначити, що "Пікл" (Pickle) - гостре соління з овочів. Для його приготування використовують сіль, рослинна оля і суміш гарячих спецій. Таким чином закуска відразу ж може перетворитися в соус для інших страв. Ця закуска популярна в Південній Азії та Індії.

У мережі накинулися на жінку через такий її вибір:

  • "Це не моя справа, але, будь ласка, не називайте свою дитину огірком"
  • "Не дивуйтеся, якщо вона повернеться зі школи в сльозах"
  • "Це дитина, а не Домашня тварина. Вона прийде додому зі школи в сльозах через вас і вашу улюблену їжу"

Але були й такі люди, яким сподобалася ідея жінки:

  • "Мені подобається це ім'я"
  • "Боже мій, це так мило, мені це подобається"

Незважаючи на критику, жінка продовжує викладати відео і ніжно називає свою дитину "Пікл".

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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Жінка назвала доньку на честь своєї улюбленої закуски

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