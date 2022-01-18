На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

Кадр з к/ф Хмарочос / instagram.com/nevecampbell

Голлівудська актриса Нів Кемпбелл, відома за циклом фільмів Крик розповіла, як на початку кар'єри, коли їй було 17 років, на неї напав ведмідь на знімальному майданчику.

Артистка не називала фільм, але в кадрі вона повинна була зобразити дружбу з ведмедем. Коли звіра вивели на майданчик, Кемпбелл, за рекомендацією фахівців напоїла його колою, щоб роззнайомитися і задобрити тварину.

Артистка згадує: "Потім мені сказали: "Вмочи руку в мед і просто біжи, а коли доберешся аж до того дерева, повернися, простягни руку і погодуй ведмедя". І я, звичайно, бажаючи всім догодити, відповіла: "Добре".

Виконавши вказівку режисера, актриса побігла, але занадто пізно зрозуміла, що тварина не зупиняється і не реагує на руку з медом. Ведмідь схопив Кемпбелл за ногу, і почав тягнути через ліс.

"Все, що я могла придумати, щоб сказати: "Він кусає мене", наче не було очевидно",- поділилася спогадами актриса.

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На щастя, приборкувач ведмедів, який перебував на знімальному майданчику, зміг відігнати тварину, щоб Нів змогла сховатися, поки його не відведуть назад в клітку.

Незважаючи на делікатну ситуацію, Кемпбелл сказала, що їй не терпілося повторити трюк: "Ні, це була репетиція",- сказала вона, коли всі трохи заспокоїлися. "Ми не зняли це на камеру: давайте повторимо". Однак сцену з ведмедем вирішили викреслити з остаточної версії фільму.

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