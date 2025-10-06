Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2025, 15:56
116
Народжені в певні місяці частіше за інших виявляють якості, властиві душам з "ангельським підписом".
Люди, народжені в ці три місяці, мають суперауру
Люди, народжені в ці три місяці, мають суперауру / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Народжені в лютому
  • Народжені в липні
  • Народжені у вересні

Кожна людина оточена аурою - невидимим полем, що відображає її внутрішній стан, почуття і вібрації. У деяких вона особливо світла: такі люди частіше відчувають духовний зв'язок із вищими силами, тонко вловлюють енергію світу і здатні передавати оточенню відчуття гармонії.

Як пише журнал Parade, астрологи зазначають, що народжені в певні місяці частіше за інших проявляють якості, властиві душам з "ангельським підписом". Вони можуть помилятися і губитися, як усі, але їхня внутрішня доброта і чистота незмінно повертають їх до світла.

відео дня

Лютий

Ті, у кого місяць народження лютий, нерідко несуть рідкісний дар прозорливості. Серед них - далекоглядні Водолії, які бачать загальну картину світу, і чутливі Риби, що володіють глибокою емпатією. Їхнє призначення - зцілювати, надихати і нести знання тим, хто шукає істину. Вони відчувають зміни задовго до інших і часто опиняються на крок попереду свого часу. Іноді ця особливість робить їх трохи самотніми, але саме вона перетворює їх на мудрих порадників і хранителів людських цінностей. Їхня місія - допомагати світу зберігати людяність і співчуття.

Липень

Народжені в липні мають надзвичайну теплоту серця. Серед них - чутливі Раки, здатні вловити біль іншого без слів, і яскраві Леви, щедрі душею і світлом. Ці люди немов несуть із собою невидиме джерело підтримки: поруч із ними легше дихається і віриться в добро. Вони відкриті, щирі та здатні запалити інших своїм прикладом. Навіть у звичайних ситуаціях вони виявляють майже ангельське терпіння і доброту - саме їхня увага і турбота часто стають для когось порятунком.

Вересень

Вересневі душі приходять у світ із внутрішнім прагненням бути корисними. Серед них трапляються Діви, які вміють зцілювати словом і ділом, і Терези, для яких мир і гармонія - не просто ідеали, а спосіб існування. Вони шукають рівновагу і намагаються створювати її навколо себе, допомагаючи іншим знаходити спокій. Такі люди рідко бувають байдужими: їм важливо, щоб кожен почувався потрібним. Їхня природна скромність поєднується з глибокою внутрішньою силою, завдяки чому вони здатні змінювати життя інших, не вимагаючи нічого натомість.

Ці три місяці об'єднує одне - присутність світла в кожному вчинку. Люди, народжені в лютому, липні та вересні, немов нагадують світові, що доброта і мудрість, як і раніше, живуть серед нас.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гороскоп знаки зодіаку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:57Війна
Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:28Війна
Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Останні новини

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

15:56

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

15:31

Чому на логотипі Subaru зображено шість зірок: знайдено прихований символ

Реклама
15:29

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:50

Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

Реклама
13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

Реклама
10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти