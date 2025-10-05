Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

Віталій Кірсанов
5 жовтня 2025, 16:17
95
Такі люди мають унікальну здатність висловлювати свої почуття, піклуватися про інших або давати слушні поради.
Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями
Люди, що народилися в ці дати, будуть найвідданішими друзями / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Які це дати:

  • Народжені 6-го числа
  • Народжені 17-го числа
  • Народжені 20-го числа

Існують люди, які просто створені для того, щоб бути найкращими друзями. Вони віддані, люблячі, готові до компромісів і ніколи не залишать у біді. Астрологи назвали три дати народження, які асоціюються саме з такими людьми, пише Parade.

Народжені 6-го числа

Люди, які народилися 6-го числа будь-якого місяця, - коханці. В астрології ними керує Венера, планета стосунків, привабливості та бажання, тому вони серйозно ставляться до свого оточення. Вони щедро діляться своїм часом і увагою та вміють природним чином дарувати оточенню відчуття особливої важливості, теплоти й затишку. Люди, народжені цього дня, мають дипломатичну чарівність і витонченість, що допомагають вирішувати напружені ситуації.

відео дня

Народжені 17-го числа

Людьми, які народилися 17-го числа будь-якого місяця, керує Сатурн, планета дисципліни, карми і врівноваженості. Такі люди вибагливі у виборі друзів, яких впускають у своє ближнє коло. Натомість, якщо вони вирішили бути поруч із кимось, то залишаються вірними йому до кінця. Хоча іноді може здаватися, що вони досить суворі, їхня любов проявляється в їхніх вчинках. Вони роблять усе можливе, щоб мотивувати, надихати і допомагати тим, хто дорогий, у досягненні їхніх мрій і цілей. Такі люди надійні та зрілі, й інші часто звертаються до них за мудрою порадою.

Народжені 20-го числа

В астрології люди, народжені 20-го числа, пов'язані з Місяцем, який уособлює сім'ю, дім і сердечні справи. Ці люди - прекрасні друзі. Вони мають унікальну здатність висловлювати свої почуття, піклуватися про інших або давати слушні поради. Коли ви опиняєтеся в складній ситуації, вони співпереживають вам і приймають ваші проблеми, як свої власні. Співчутливі та турботливі, народжені в цей день дійсно заслуговують на визнання.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гороскоп знаки зодіаку Друзі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

17:42Україна
"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:32Війна
Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

17:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Останні новини

17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

Реклама
15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

Реклама
12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

10:56

Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

10:41

До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водоліям - сумніви, Рибам - казка

10:00

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв

09:59

РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежіВідео

09:51

Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта

09:10

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

09:00

У Києві нагородили кращих вчителів 2025 року за версією Global Teacher Prize Ukraine актуально

08:59

"Тяжка ніч": росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежіФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильотиФото

07:21

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"Відео

05:48

"Буде чудовим татом": переможниця "Холостяка" зробила важливу заяву

05:39

РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Реклама
04:30

Потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фінансова фортуна 5 жовтня

04:00

Як за 10 хвилин підготувати троянди до зими: корисний і простий лайфхак

03:31

Найгірші рішення для маленького приміщення: у які кольори не варто фарбувати кухню

03:02

Як посіяти моркву, щоб потім не проріджувати: два хитрі способи

02:30

Загроза нової пандемії: вчені попередили про несподівану небезпеку

04 жовтня, субота
23:58

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

22:46

Летять сотні "Шахедів", Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

22:29

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

21:56

Ціни на м’ясо шалено злетіли, цукор ринув униз: які ціни на продукти у світі

21:55

Духовні дари і благословення: що вам залишили пращури за датою народження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти