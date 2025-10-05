Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

Які це дати:
- Народжені 6-го числа
- Народжені 17-го числа
- Народжені 20-го числа
Існують люди, які просто створені для того, щоб бути найкращими друзями. Вони віддані, люблячі, готові до компромісів і ніколи не залишать у біді. Астрологи назвали три дати народження, які асоціюються саме з такими людьми, пише Parade.
Народжені 6-го числа
Люди, які народилися 6-го числа будь-якого місяця, - коханці. В астрології ними керує Венера, планета стосунків, привабливості та бажання, тому вони серйозно ставляться до свого оточення. Вони щедро діляться своїм часом і увагою та вміють природним чином дарувати оточенню відчуття особливої важливості, теплоти й затишку. Люди, народжені цього дня, мають дипломатичну чарівність і витонченість, що допомагають вирішувати напружені ситуації.
Народжені 17-го числа
Людьми, які народилися 17-го числа будь-якого місяця, керує Сатурн, планета дисципліни, карми і врівноваженості. Такі люди вибагливі у виборі друзів, яких впускають у своє ближнє коло. Натомість, якщо вони вирішили бути поруч із кимось, то залишаються вірними йому до кінця. Хоча іноді може здаватися, що вони досить суворі, їхня любов проявляється в їхніх вчинках. Вони роблять усе можливе, щоб мотивувати, надихати і допомагати тим, хто дорогий, у досягненні їхніх мрій і цілей. Такі люди надійні та зрілі, й інші часто звертаються до них за мудрою порадою.
Народжені 20-го числа
В астрології люди, народжені 20-го числа, пов'язані з Місяцем, який уособлює сім'ю, дім і сердечні справи. Ці люди - прекрасні друзі. Вони мають унікальну здатність висловлювати свої почуття, піклуватися про інших або давати слушні поради. Коли ви опиняєтеся в складній ситуації, вони співпереживають вам і приймають ваші проблеми, як свої власні. Співчутливі та турботливі, народжені в цей день дійсно заслуговують на визнання.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
