Чому 21 жовтня жінкам не можна прати білизну: яке церковне свято

У вівторок, 21 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Іларіона Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 21 жовтня
Іларіон народився близько 291 року в Пелестині, поблизу Гази, у багатій язичницькій родині. З дитинства вирізнявся розумом і любов'ю до науки. В юності його відправили на навчання до Олександрії, одного з головних культурних центрів того часу. Там Іларіон ознайомився з християнською вірою, прийняв Святе Хрещення і почав відмовлятися від розкоші, обираючи шлях стриманості та молитви.
Близько 15 років Іларіон відвідав святого Антонія Великого - засновника чернецтва в Єгипті. Ця зустріч справила великий вплив на нього. Однак залишатися в обителі Антонія він не зміг через велику кількість відвідувачів, тож вирішив повернутися в рідні місця, щоб вести самітне життя.
Повернувшись до Палестини, Іларіон роздав своє майно бідним, а сам оселився в пустелі між Газою та Майюмом. Спочатку він жив у крайніх злиднях - без житла, з мінімальною їжею, проводячи дні в мовчанні, молитві, пості та фізичній праці.
Поступово до нього стали приходити люди, шукаючи духовної поради та зцілення. За переказами, Господь дарував Іларіону дар чудотворення: він зціляв хворих, виганяв бісів і допомагав у важких життєвих ситуаціях.
Його приклад надихнув багатьох. Навколо Іларіона почали виникати пустельні монастирі, і він став їхнім духовним провідником. Сам Іларіон, не бажаючи слави, часто змінював місце проживання, тікаючи від людської пошани. Він побував у Єгипті, Сицилії, Далмації та Кіпрі. Преподобний Іларіон Великий заспокоївся близько 371 року на острові Кіпр.
Що не можна робити 21 жовтня
- Не варто починати важливі справи - день не сприятливий для нових починань, далеких доріг і важливих угод.
- Забороняється сваритися, ображатися - гучні суперечки, за повір'ям, могли "привернути біду" на всю зиму.
- Жінкам не можна прати білизну, вивішувати її на вулицю після заходу сонця - це вважалося "викликом" холодам і духам осені.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна погода - до м'якої зими;
- сильний вітер - чекайте зимових хуртовин;
- сира і хмарна погода - будуть ранні холоди;
- листя з дерев ще не опало - сніг запізниться;
- вранці іній - чекайте на ясну і холодну погоду.
У народі 21 жовтня називалося День осінніх вітрів. Люди вірили, що саме цього дня "відпускають" осінній вітер, який має очистити землю перед зимою.
Іменини 21 жовтня
Які завтра іменини: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.
Талісманом людини, народженої 21 жовтня, є чароїт. Камінь має потужну здатність гармонізувати внутрішній стан людини. З давніх часів його вважали надійним помічником у знятті емоційного напруження і відновленні спокою після стресових переживань.
