Чому 21 жовтня жінкам не можна прати білизну: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
20 жовтня 2025, 10:04
73
Жінкам не можна прати білизну, вивішувати її на вулицю після заходу сонця - це вважалося "викликом" холодам і духам осені.
Яке церковне свято 21 жовтня
Яке церковне свято 21 жовтня / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 21 жовтня
  • Що не можна робити 21 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 21 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Іларіона Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 жовтня

Іларіон народився близько 291 року в Пелестині, поблизу Гази, у багатій язичницькій родині. З дитинства вирізнявся розумом і любов'ю до науки. В юності його відправили на навчання до Олександрії, одного з головних культурних центрів того часу. Там Іларіон ознайомився з християнською вірою, прийняв Святе Хрещення і почав відмовлятися від розкоші, обираючи шлях стриманості та молитви.

відео дня

Близько 15 років Іларіон відвідав святого Антонія Великого - засновника чернецтва в Єгипті. Ця зустріч справила великий вплив на нього. Однак залишатися в обителі Антонія він не зміг через велику кількість відвідувачів, тож вирішив повернутися в рідні місця, щоб вести самітне життя.

Повернувшись до Палестини, Іларіон роздав своє майно бідним, а сам оселився в пустелі між Газою та Майюмом. Спочатку він жив у крайніх злиднях - без житла, з мінімальною їжею, проводячи дні в мовчанні, молитві, пості та фізичній праці.

Поступово до нього стали приходити люди, шукаючи духовної поради та зцілення. За переказами, Господь дарував Іларіону дар чудотворення: він зціляв хворих, виганяв бісів і допомагав у важких життєвих ситуаціях.

Його приклад надихнув багатьох. Навколо Іларіона почали виникати пустельні монастирі, і він став їхнім духовним провідником. Сам Іларіон, не бажаючи слави, часто змінював місце проживання, тікаючи від людської пошани. Він побував у Єгипті, Сицилії, Далмації та Кіпрі. Преподобний Іларіон Великий заспокоївся близько 371 року на острові Кіпр.

Що не можна робити 21 жовтня

  • Не варто починати важливі справи - день не сприятливий для нових починань, далеких доріг і важливих угод.
  • Забороняється сваритися, ображатися - гучні суперечки, за повір'ям, могли "привернути біду" на всю зиму.
  • Жінкам не можна прати білизну, вивішувати її на вулицю після заходу сонця - це вважалося "викликом" холодам і духам осені.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясна погода - до м'якої зими;
  • сильний вітер - чекайте зимових хуртовин;
  • сира і хмарна погода - будуть ранні холоди;
  • листя з дерев ще не опало - сніг запізниться;
  • вранці іній - чекайте на ясну і холодну погоду.

У народі 21 жовтня називалося День осінніх вітрів. Люди вірили, що саме цього дня "відпускають" осінній вітер, який має очистити землю перед зимою.

Іменини 21 жовтня

Які завтра іменини: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 21 жовтня, є чароїт. Камінь має потужну здатність гармонізувати внутрішній стан людини. З давніх часів його вважали надійним помічником у знятті емоційного напруження і відновленні спокою після стресових переживань.

