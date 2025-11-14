Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми - будь-яке розголошення "повернеться" до людини втратами або ганьбою.

https://glavred.net/holidays/pochemu-15-noyabrya-nelzya-obsuzhdat-chuzhie-semeynye-problemy-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10715354.html Посилання скопійоване

Яке 15 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 15 листопада

Що не можна робити 15 листопада

Народні прикмети та традиції

У суботу, 15 листопада, віряни святкують день пам'яті святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 листопада

Гурій і Самон були благочестивими християнами з міста Едесси (сучасна Урфа в Туреччині). За переказами вони не були священнослужителями, але жили праведно і мужньо проповідували Христа своєю поведінкою. Під час гонінь царя Діоклетіана їх заарештували за сповідання віри.

відео дня

Обох святих піддали жорстоким мукам - били, катували, змушували відректися від віри, але вони залишалися непохитними. Після довгих тортур їх стратили, і християни міста поховали їх разом, шануючи як мучеників і небесних покровителів.

За кілька десятиліть після мученицької смерті Гурія і Самона християни Едесси переживали нову хвилю переслідувань. Тоді прославився диякон Авів: він ніс слово Боже, зміцнював віруючих, допомагав бідним і підтримував тих, хто страждав за Христа.

Авів відмовився ховатися і продовжував проповідувати. За це його схопили, катували і погрожували смертю. За легендою, щоб приховати злочин влади, Авіва стратили таємно, спаливши його тіло. Однак християни віднайшли його мощі та поховали поруч із могилою Гурія і Самона, утвердивши їхню духовну єдність.

Що не можна робити 15 листопада

Не слід сваритися в сім'ї - сварка могла "закріпитися" на цілий рік.

Не можна обговорювати чужі сімейні проблеми - будь-яке розголошення "повернеться" до людини втратами або ганьбою.

Забороняється відмовляти в допомозі - це принесе в життя біди.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

суха і ясна погода - зима буде пізньою і легкою;

вітер 15 листопада - взимку чекайте на велику кількість хуртовин;

випав сніг цього дня - він довго пролежить;

хмари пливуть низько - морози вдарять швидко.

У народі 15 листопада називалося Гурієвські обереги. Так говорили, щоб показати силу молитви цього дня над сім'єю, особливо якщо в сім'ї були сварки або непорозуміння.

Іменини 15 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Талісманом людини, народженої 15 листопада, є обсидіан. Народжений у вогняному лоні вулканів, цей камінь уже тисячоліттями привертає увагу людства. У стародавніх культурах його цінували не тільки за природну силу і загадкову красу.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред