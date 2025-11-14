Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 15 листопада
- Що не можна робити 15 листопада
- Народні прикмети та традиції
У суботу, 15 листопада, віряни святкують день пам'яті святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 15 листопада
Гурій і Самон були благочестивими християнами з міста Едесси (сучасна Урфа в Туреччині). За переказами вони не були священнослужителями, але жили праведно і мужньо проповідували Христа своєю поведінкою. Під час гонінь царя Діоклетіана їх заарештували за сповідання віри.
Обох святих піддали жорстоким мукам - били, катували, змушували відректися від віри, але вони залишалися непохитними. Після довгих тортур їх стратили, і християни міста поховали їх разом, шануючи як мучеників і небесних покровителів.
За кілька десятиліть після мученицької смерті Гурія і Самона християни Едесси переживали нову хвилю переслідувань. Тоді прославився диякон Авів: він ніс слово Боже, зміцнював віруючих, допомагав бідним і підтримував тих, хто страждав за Христа.
Авів відмовився ховатися і продовжував проповідувати. За це його схопили, катували і погрожували смертю. За легендою, щоб приховати злочин влади, Авіва стратили таємно, спаливши його тіло. Однак християни віднайшли його мощі та поховали поруч із могилою Гурія і Самона, утвердивши їхню духовну єдність.
Що не можна робити 15 листопада
Не слід сваритися в сім'ї - сварка могла "закріпитися" на цілий рік.
Не можна обговорювати чужі сімейні проблеми - будь-яке розголошення "повернеться" до людини втратами або ганьбою.
Забороняється відмовляти в допомозі - це принесе в життя біди.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- суха і ясна погода - зима буде пізньою і легкою;
- вітер 15 листопада - взимку чекайте на велику кількість хуртовин;
- випав сніг цього дня - він довго пролежить;
- хмари пливуть низько - морози вдарять швидко.
- У народі 15 листопада називалося Гурієвські обереги. Так говорили, щоб показати силу молитви цього дня над сім'єю, особливо якщо в сім'ї були сварки або непорозуміння.
Іменини 15 листопада
Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.
Талісманом людини, народженої 15 листопада, є обсидіан. Народжений у вогняному лоні вулканів, цей камінь уже тисячоліттями привертає увагу людства. У стародавніх культурах його цінували не тільки за природну силу і загадкову красу.
