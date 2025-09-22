Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни поширюють фейки про нібито оточення Куп’янська, ситуація залишається складною, але контрольованою українськими силами, вказують в ЗСУ.

Росіяни заявили про оточення Куп'янська, що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про що повідомили в ОСУВ "Дніпро":

Ситуація на Куп'янському напрямку подібна до Покровського

Ворог намагається зайти до міста з півночі

Куп'янськ не перебуває в оточенні

Російські окупанти заявляють про оточення міста Куп'янськ на Харківщині та майже повну окупацію населеного пункту. Однак, ця інформація, попри непросту ситуацію на цьому напрямку, не відповідає дійсності. Про це в ефірі Суспільного заявив ручник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Він повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Куп’янська з північного напрямку. Ситуація залишається складною, проте про оточення міста мова не йде.

За його словами, ситуація навколо Куп’янська нагадує Покровськ, хоч і в меншому масштабі. Росіяни переважно намагаються просуватися саме з півночі, використовуючи для цього наявні інфраструктурні та географічні можливості.

Водночас українські підрозділи чинять опір і намагаються не допустити виконання планів противника.

Речник наголосив, що у російських медіа поширюють викривлену картину подій, видаючи неправдиву інформацію про нібито оточення і майже захоплення міста.

"Насправді цього немає, на щастя. Але ситуація у Куп’янську непроста", - наголосив Трегубов.

/ Інфографіка: Главред

Чим для росіян важливий Куп'янськ - думка експерта

Як писав Главред, Куп’янськ на Харківщині потрібний російським окупантам як плацдарм для подальшого охоплення з півночі міст Слов’янськ і Краматорськ у Донецькій області. Це видно по скупченню військ, пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, Куп’янськ також розглядається як резервна опора для наступу в бік Лиманського напрямку.

"З півдня росіяни рухаються Покровсько-Краматорсько-Костянтинівським напрямком. Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил. Також вони намагаються завдати флангового удару з Лиманського напрямку, щоб зрізати весь Сіверський виступ", – зазначив він.

Бої за Куп'янськ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська ведуть наступ на Куп’янськ Харківської області з кількох напрямків, намагаючись прорватися в місто. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Як з’ясувала BBC News Україна, штурмом Куп’янська керує колишній український офіцер, який у 2014 році зрадив присязі. Уродженець Харківщини, що раніше служив у ЗСУ, нині воює на боці російських окупантів.

Обстановка на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Це місто є важливою стратегічною ціллю для РФ, яка стягує війська в районі Радьківки та Голубівки, повідомили в 10-му армійському корпусі ЗСУ.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

