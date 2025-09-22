Рус
Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині

Анна Косик
22 вересня 2025, 16:17
Для окупантів Куп'янськ є перехідним містом, адже для них значно важливіше захопити сусідній населений пункт.
Воин ВСУ, карта DeepState
Що відбувається на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 199 НЦ ДШВ ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Лакійчук:

  • Росіяни намагаються просочитися у Куп'янськ
  • Метою ворога є захоплення важливої залізниці
  • Захоплення Куп'янська окупантам наразі не по зубах

Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують активно атакувати Куп'янськ. Окремі групи противника просочуються у північні райони міста та намагаються закріпитися у багатоповерхівках.

В інтерв'ю Главреду керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук розповів, що вибити росіян з багатоповерхівок буде складно, якщо вони там закріпляться.

Чому Росія марить захопленням Куп'янська

Експерт пояснив, що ворожі війська будуть усіма способами намагатися захопити місто, щоб перерізати логістику Сил оборони та отримати перевагу у використанні залізниці, що простягається вздовж лінії фронту від Харкова до Луганщини. Це дозволить армії РФ маневрувати силами.

Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка наступна мета ворога після Куп'янська

Якщо окупантам таки вдасться захопити місто, вони не зупиняться у ньому, а будуть прориватися до селища Куп'янськ-Вузловий, що за 8 кілометрів. Саме цей населений пункт є більш пріоритетним для противника.

"Це залізничний вузол, який тягнеться на кілька напрямків: на захід – у бік Харкова, на південь – на Лиманський напрямок, на схід – на окуповане Сватове, а на північ – на Валуйки Білгородської області та Воронезьку область, де у росіян тилові райони", - пояснив Лакійчук.

Що відбувається на лівобережжі річки Оскіл

Росіяни ще взимку цього року почали створювати на західному березі річки Оскіл плацдарм. З півночі у противника був успіх у цьому напрямку, але на півдні армія РФ "забуксувала".

"Але ситуація на лівобережжі Осколу для нас неприємна. У секторі між Дворічною та Сеньковим, який охоплює приблизно 20 кілометрів, зосереджені наші сили. У них за річкою, а тиск йде з трьох сторін. Тому ситуація там стане ще складнішою", - зауважив експерт.

Наразі українські військові отримали завдання локалізувати та ліквідувати російські угруповання, які потрапили на північ Куп'янська. Військове командування України стверджує, що тактичні успіхи РФ можна буде нівелювати.

"Оператори дронів активно працюють над ближніми переправами на півночі Куп'янська та в районі Радьківки, звідки тисне ворог, а авантюра з трубою вже отримала відповідь з боку Сил оборони України. Росіяни й надалі намагатимуться прорвати українську оборону, але Куп'янськ щонайменше в короткостроковій перспективі їм не по зубах", - підсумував Лакійчук.

Хто керує окупантами на Куп'янському напрямку

Главред писав, що ЗМІ з'ясували, що наступом російських окупантів на Куп'янськ керує колишній український офіцер, який зрадив Україну у 2014 році, Сергій Стороженко.

Звіти за авторством Стороженка, що стосуються темпів наступу на Куп'янськ, надходять до начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією військових, для наступу на Куп'янськ ворог трубу поки що не використовує. Проте окупанти постійно намагаються проникнути до міста малими групами.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що російські військові, яким вдалося пробратися в центр Куп’янська на Харківщині, будуть ліквідовані.

Напередодні також стало відомо, що на Куп'янському напрямку бойова обстановка залишається напруженою. Куп'янськ є стратегічною ціллю для російських окупантів, які накопичують сили поблизу Радьківки та Голубівки.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

