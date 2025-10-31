Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

Даяна Швець
31 жовтня 2025, 07:48
221
Росіяни несуть щоденні втрати, але командування жене їх на нові атаки, розказують аналітики.
Путин, армия РФ
Армія РФ зіткнулася з проблемами на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Що розповіли аналітики ISW про армію РФ:

  • Російські війська гинуть під Лиманом десятками, штурми безрезультатні
  • На Харківщині воюють у літній формі та купують спорядження за власний кошт
  • ЗСУ просунулися на півночі Сумщини та, ймовірно, звільнили Кіндратівку

Російська армія зазнає значних втрат на Лиманському напрямку, понад 12 солдатів щодня, продовжуючи безуспішні штурми. Тим часом під Харковом військові РФ досі воюють у літній формі та отримують мізерні пайки, розповідає звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Сумщині і Харківщині

За даними аналітиків, українські підрозділи нещодавно досягли просування на півночі Сумщини. Геолокаційні відео, опубліковані 30 жовтня, демонструють успіхи Сил оборони у східній частині Костянтинівки та, ймовірно, звільнення села Кіндратівка, яке було під окупацією раніше.

відео дня

Росіяни продовжують атакувати на півночі Харківської області, однак їхні спроби не приносять результатів. Один із російських військових блогерів, пов’язаний із Північним угрупованням, повідомив, що військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку, який діє у Вовчанську, скаржаться на безглузді накази командування, що ведуть до великих втрат.

За словами солдатів, вони й досі змушені носити літню форму, мають обмежений раціон і купують необхідне спорядження власним коштом. Офіцери ж нібито вимагають гроші на закупівлю безпілотників і засобів зв’язку.

На Куп’янському напрямку жодного підтвердженого просування росіянам досягти не вдалося. Попри заяви Міноборони РФ про "захоплення Садового" та "успіхи на південному заході Куп’янська", аналітики ISW не виявили доказів цих тверджень.

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Донбасі

Водночас Збройні сили України утримують позиції та мають незначне просування на Лиманському напрямку. Речник 3-го армійського корпусу України Олександр Бородін пояснив, що окупанти діють малими піхотними групами й поступово зменшують активність, оскільки погіршення погоди обмежує використання дронів. За його словами, "російські війська щодня втрачають понад 12 військовослужбовців на цьому напрямку".

Один із прокремлівських блогерів підтвердив, що удари безпілотників по українських складах, логістиці та шляхах постачання були ключовими для просування РФ у напрямку Лимана, проте визнав, що їхня присутність у цьому районі "нестабільна та не закріплена".

Українські війська також втримують позиції поблизу Костянтинівки та Дружківки. Представник Східного командування ЗСУ капітан Григорій Шаповал спростував заяви Росії про те, що її війська досі перебувають у мікрорайоні Сантуринівка чи на околицях Костянтинівки. За його словами, "російські малі піхотні групи зазнають постійних невдач у спробах прориву".

Керівник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов повідомив, що у місті залишаються близько 5 тисяч цивільних, які щодня потерпають від артилерійських, авіаційних та дронових атак РФ.

На Покровському напрямку окупаційні сили мали певне просування. Російські джерела заявляли, що війська просунулися у східній частині Покровська та на південний схід від Мирнограду. Однак аналіз відео від 28 жовтня свідчить: українські захисники завдали прицільних ударів по позиціях ворога поблизу залізничної гілки й траси Т-0515, зупинивши їхню спробу інфільтрації.

ISW підкреслює, що ця операція не призвела до зміни лінії фронту.

На півдні, у Запорізькій та Херсонській областях, російські сили також не змогли досягти жодного поступу.

Ситуація на фронті - що відбувається

Як повідомляв Главред з посиланням на угруповання військ "Схід", інформація, поширена російською стороною, про "блокування" українських Сил оборони у місті Покровськ не відповідає дійсності. Хоча ці чутки спростовані, становище в місті все ще залишається важким.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що російські війська планують взяти в кільце Покровську агломерацію на Донеччині, залучивши до цієї операції 11-тисячний військовий контингент. Ворог прагне здійснити оточення, атакуючи населений пункт з різних боків.

Також і в Генштабі розповіли про останні події на фронті. На Куп'янському, Лиманському та Слов'янському напрямках фронту Збройні Сили України стримали наступ ворога, не давши окупантам просунутися.

Більше цікавих новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Купянск Харківська область Сумська область війна на Донбасі Лиман війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:27Війна
Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на Москву

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на Москву

08:10Погляди
ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:48Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

Останні новини

08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

Коли Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиКоли Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВідео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

Реклама
30 жовтня, четвер
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВідео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

21:26

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

21:15

Слово "холостяк" має інше значення - як правильно називати неодружених чоловіківВідео

21:09

Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені

20:53

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топВідео

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

Реклама
19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти