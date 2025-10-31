ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

Росіяни несуть щоденні втрати, але командування жене їх на нові атаки, розказують аналітики.

Армія РФ зіткнулася з проблемами на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Що розповіли аналітики ISW про армію РФ:

Російські війська гинуть під Лиманом десятками, штурми безрезультатні

На Харківщині воюють у літній формі та купують спорядження за власний кошт

ЗСУ просунулися на півночі Сумщини та, ймовірно, звільнили Кіндратівку

Російська армія зазнає значних втрат на Лиманському напрямку, понад 12 солдатів щодня, продовжуючи безуспішні штурми. Тим часом під Харковом військові РФ досі воюють у літній формі та отримують мізерні пайки, розповідає звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Сумщині і Харківщині

За даними аналітиків, українські підрозділи нещодавно досягли просування на півночі Сумщини. Геолокаційні відео, опубліковані 30 жовтня, демонструють успіхи Сил оборони у східній частині Костянтинівки та, ймовірно, звільнення села Кіндратівка, яке було під окупацією раніше.

Росіяни продовжують атакувати на півночі Харківської області, однак їхні спроби не приносять результатів. Один із російських військових блогерів, пов’язаний із Північним угрупованням, повідомив, що військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку, який діє у Вовчанську, скаржаться на безглузді накази командування, що ведуть до великих втрат.

За словами солдатів, вони й досі змушені носити літню форму, мають обмежений раціон і купують необхідне спорядження власним коштом. Офіцери ж нібито вимагають гроші на закупівлю безпілотників і засобів зв’язку.

На Куп’янському напрямку жодного підтвердженого просування росіянам досягти не вдалося. Попри заяви Міноборони РФ про "захоплення Садового" та "успіхи на південному заході Куп’янська", аналітики ISW не виявили доказів цих тверджень.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Донбасі

Водночас Збройні сили України утримують позиції та мають незначне просування на Лиманському напрямку. Речник 3-го армійського корпусу України Олександр Бородін пояснив, що окупанти діють малими піхотними групами й поступово зменшують активність, оскільки погіршення погоди обмежує використання дронів. За його словами, "російські війська щодня втрачають понад 12 військовослужбовців на цьому напрямку".

Один із прокремлівських блогерів підтвердив, що удари безпілотників по українських складах, логістиці та шляхах постачання були ключовими для просування РФ у напрямку Лимана, проте визнав, що їхня присутність у цьому районі "нестабільна та не закріплена".

Українські війська також втримують позиції поблизу Костянтинівки та Дружківки. Представник Східного командування ЗСУ капітан Григорій Шаповал спростував заяви Росії про те, що її війська досі перебувають у мікрорайоні Сантуринівка чи на околицях Костянтинівки. За його словами, "російські малі піхотні групи зазнають постійних невдач у спробах прориву".

Керівник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов повідомив, що у місті залишаються близько 5 тисяч цивільних, які щодня потерпають від артилерійських, авіаційних та дронових атак РФ.

На Покровському напрямку окупаційні сили мали певне просування. Російські джерела заявляли, що війська просунулися у східній частині Покровська та на південний схід від Мирнограду. Однак аналіз відео від 28 жовтня свідчить: українські захисники завдали прицільних ударів по позиціях ворога поблизу залізничної гілки й траси Т-0515, зупинивши їхню спробу інфільтрації.

ISW підкреслює, що ця операція не призвела до зміни лінії фронту.

На півдні, у Запорізькій та Херсонській областях, російські сили також не змогли досягти жодного поступу.

Ситуація на фронті - що відбувається

Як повідомляв Главред з посиланням на угруповання військ "Схід", інформація, поширена російською стороною, про "блокування" українських Сил оборони у місті Покровськ не відповідає дійсності. Хоча ці чутки спростовані, становище в місті все ще залишається важким.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що російські війська планують взяти в кільце Покровську агломерацію на Донеччині, залучивши до цієї операції 11-тисячний військовий контингент. Ворог прагне здійснити оточення, атакуючи населений пункт з різних боків.

Також і в Генштабі розповіли про останні події на фронті. На Куп'янському, Лиманському та Слов'янському напрямках фронту Збройні Сили України стримали наступ ворога, не давши окупантам просунутися.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

