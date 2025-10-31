Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

Українські захисники зупинили наступ окупантів на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

ЗСУ відбили понад сотню атак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

За добу ЗСУ відбили понад 100 атак уздовж фронту

Ворог завдав 59 авіаударів і випустив понад 50 ракет

Найгарячіший напрямок — Покровський, 40 спроб прориву

Українські Сили оборони продовжують міцно утримувати позиції та завдавати противнику відчутних втрат по всій лінії фронту. Протягом доби 30 жовтня зафіксовано понад сотню бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

За даними Генштабу, від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Українські підрозділи успішно протистоять спробам російських військ просунутися на нашу територію, завдаючи вогневого ураження по позиціях окупантів.

Противник завдав два ракетні та 59 авіаударів, використавши 53 ракети та 105 керованих авіабомб. Також зафіксовано застосування понад 4200 дронів-камікадзе та понад 3000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Покровський напрямок

Найбільш інтенсивні бої тривають на покровському напрямку, де лише за добу зафіксовано 40 спроб прориву. Російські війська намагалися просунутися у районах Шахового, Новоторецького, Родинського, Покровська та сусідніх населених пунктів.

За попередніми даними, на цій ділянці фронту ліквідовано 60 окупантів, з них 33 — безповоротно, знищено 21 безпілотник та одиницю бронетехніки, а також пошкоджено чотири артсистеми.

Ситуація на інших напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили два штурми та витримали 10 авіаударів, під час яких противник скинув 22 авіабомби. Ворог здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

У Куп’янському секторі ЗСУ зупинили сім атак противника біля Степової Новоселівки, Піщаного та Петропавлівки, ще два бої тривають.

"На Лиманському напрямку відбито дев’ять атак поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та Корового Яру, а на Слов’янському — вісім штурмів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та Званівки", — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Безуспішною виявилася спроба ворога атакувати в напрямку Ступочок на Краматорському напрямку. На Костянтинівському російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону біля Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру — усі атаки були відбиті.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Також тривали штурми на Олександрівському напрямку, де ворог 13 разів намагався атакувати в районах Зеленого Гаю, Вербового, Степового та Нововасилівського, проте безрезультатно.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські воїни відбили по одній атаці, а на Придніпровському — три спроби ворога наблизитися до позицій оборонців.

Нагадаєємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що ситуація залишається напруженою, однак заяви російської пропаганди про нібито "оточення" українських сил у Покровську чи Куп’янську не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський вказував на те, що найскладнішою ділянкою фронту наразі залишається Покровський напрямок — там тривають найінтенсивніші бої, а російські війська зосередили значні сили. Ситуація в районі Куп’янська також непроста, однак українські оборонці утримують контроль над позиціями.

На Донеччині розгортається одна з найгостріших фаз війни. Покровськ, який має стратегічне логістичне значення, опинився під реальною загрозою оперативного оточення. За даними DeepState, близько третини міста перебуває в "сірій зоні", а бої вже точаться безпосередньо в межах населеного пункту.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

