"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

Російські війська активізують бойові дії на низці напрямків фронту та продовжують штурмові операції.

На окремих ділянках фронту спостерігається перекидання додаткових сил і ресурсів противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

РФ активізувала штурми на кількох напрямках фронту

Запеклі бої Покровськ, Костянтинівка, Гуляйполе

Дрони РФ дістають Краматорськ і Слов’янськ

Російські окупаційні війська з початком потепління помітно активізували бойові дії на різних ділянках фронту. На окремих напрямках ситуація ускладнюється через посилення тиску та накопичення сил противника. Про це в інтерв’ю "Українському Радіо" розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, найбільш інтенсивні штурми тривають у районі Покровськ – Мирноград. Також напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де противник здійснює атаки, накопичує сили та підтягує додаткові підрозділи.

"Костянтинівка посідає друге місце після Покровська, там максимально активні штурмові дії. Вони намагаються залазити в населені пункти на південних околицях. В південній частині вони вже там сидять, їх постійно вишукують, вбивають, вони намагаються там накопичуватися. Ситуація кращою не стає. Але наші пілоти постійно активно працюють і намагаються це все стримувати", – зазначив Погорілий.

Окремо він повідомив про посилення тиску на новій ділянці фронту – в районі Сіверська та на прилеглих територіях. За його словами, російські війська користуються нестачею особового складу в українських підрозділах і мають "суттєві успіхи з просочування на глибину території нашої оборони".

Також, за оцінкою експерта, складна ситуація формується на Куп’янському напрямку, де існують ризики повторення попередніх сценаріїв розвитку подій.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Відстань від крайніх точок сірої зони до Слов’янська, за словами Погорілого, становить близько 14 кілометрів, а від лінії бойового зіткнення – 15–16 кілометрів.

"Десь від району Федорівки Другої, Никифорівки. Якщо по прямій, то там всі 20, це район Свято-Покровська, Різниківки. Краматорськ так само десь, мабуть, кілометрів 14 буде від червоної зони. Якщо говорити про те, чи дістають росіяни туди дронами? Дістають. Вони літають по Краматорську, як в себе вдома, постійно вишукують якусь ціль", – додав він.

Погорілий також зазначив, що на Слов’янський напрямок заходить російський підрозділ "Рубікон", що може додатково ускладнити ситуацію.

"Там рухатись, скоріш за все, взагалі скоро не буде можливим, бо вони б'ють по логістиці. Тому нас чекають попереду дуже непрості часи. А коли з'явиться "зеленка" – буде ще важче", – прогнозує він.

Слов’янськ / Інфографіка: Главред

За його словами, противник продовжує діяти на всіх ключових ділянках фронту, концентруючи зусилля там, де бачить слабкі місця в обороні. Водночас Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка залишаються стратегічно важливими населеними пунктами Донеччини.

"Бо вони вже в Костянтинівці б'ються за неї, а до Краматорська, Слов'янська підбираються обстрілами і дронами. Для них це просто глобальна масштабна задача. Вони будуть рухатися там, де буде можливість. Знайдуть слабке місце – відправлять туди ресурси. Поставлять собі задачу взяти населений пункт – відправлять туди ресурси максимальні. Якщо ще й зможуть скористатися якимось прогалинами в обороні, проблемами, слабкими місцями – це для них просто додаткове те, що підсилить виконання їхніх задач. Вони йдуть, не зупиняються, пруть. І остання наша можливість, щоб їх зупинити – знищувати. В нас більше немає іншого вибору", – підкреслив Роман Погорілий Українське Радіо.

DeepState / Інфографіка: Главред

Він також додав, що російська сторона перекидає додаткову піхоту, що призводить до зростання концентрації сил на окремих напрямках фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.

Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Про персону: Роман Погорілий Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

