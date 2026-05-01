Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

Руслан Іваненко
1 травня 2026, 02:02
Російські війська активізують бойові дії на низці напрямків фронту та продовжують штурмові операції.
ВСУ, Фронт, Война
На окремих ділянках фронту спостерігається перекидання додаткових сил і ресурсів противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ активізувала штурми на кількох напрямках фронту
  • Запеклі бої Покровськ, Костянтинівка, Гуляйполе
  • Дрони РФ дістають Краматорськ і Слов’янськ

Російські окупаційні війська з початком потепління помітно активізували бойові дії на різних ділянках фронту. На окремих напрямках ситуація ускладнюється через посилення тиску та накопичення сил противника. Про це в інтерв’ю "Українському Радіо" розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, найбільш інтенсивні штурми тривають у районі Покровськ – Мирноград. Також напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де противник здійснює атаки, накопичує сили та підтягує додаткові підрозділи.

відео дня

"Костянтинівка посідає друге місце після Покровська, там максимально активні штурмові дії. Вони намагаються залазити в населені пункти на південних околицях. В південній частині вони вже там сидять, їх постійно вишукують, вбивають, вони намагаються там накопичуватися. Ситуація кращою не стає. Але наші пілоти постійно активно працюють і намагаються це все стримувати", – зазначив Погорілий.

Окремо він повідомив про посилення тиску на новій ділянці фронту – в районі Сіверська та на прилеглих територіях. За його словами, російські війська користуються нестачею особового складу в українських підрозділах і мають "суттєві успіхи з просочування на глибину території нашої оборони".

Також, за оцінкою експерта, складна ситуація формується на Куп’янському напрямку, де існують ризики повторення попередніх сценаріїв розвитку подій.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Відстань від крайніх точок сірої зони до Слов’янська, за словами Погорілого, становить близько 14 кілометрів, а від лінії бойового зіткнення – 15–16 кілометрів.

"Десь від району Федорівки Другої, Никифорівки. Якщо по прямій, то там всі 20, це район Свято-Покровська, Різниківки. Краматорськ так само десь, мабуть, кілометрів 14 буде від червоної зони. Якщо говорити про те, чи дістають росіяни туди дронами? Дістають. Вони літають по Краматорську, як в себе вдома, постійно вишукують якусь ціль", – додав він.

Погорілий також зазначив, що на Слов’янський напрямок заходить російський підрозділ "Рубікон", що може додатково ускладнити ситуацію.

"Там рухатись, скоріш за все, взагалі скоро не буде можливим, бо вони б'ють по логістиці. Тому нас чекають попереду дуже непрості часи. А коли з'явиться "зеленка" – буде ще важче", – прогнозує він.

Слов’янськ / Інфографіка: Главред

За його словами, противник продовжує діяти на всіх ключових ділянках фронту, концентруючи зусилля там, де бачить слабкі місця в обороні. Водночас Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка залишаються стратегічно важливими населеними пунктами Донеччини.

"Бо вони вже в Костянтинівці б'ються за неї, а до Краматорська, Слов'янська підбираються обстрілами і дронами. Для них це просто глобальна масштабна задача. Вони будуть рухатися там, де буде можливість. Знайдуть слабке місце – відправлять туди ресурси. Поставлять собі задачу взяти населений пункт – відправлять туди ресурси максимальні. Якщо ще й зможуть скористатися якимось прогалинами в обороні, проблемами, слабкими місцями – це для них просто додаткове те, що підсилить виконання їхніх задач. Вони йдуть, не зупиняються, пруть. І остання наша можливість, щоб їх зупинити – знищувати. В нас більше немає іншого вибору", – підкреслив Роман Погорілий Українське Радіо.

DeepState / Інфографіка: Главред

Він також додав, що російська сторона перекидає додаткову піхоту, що призводить до зростання концентрації сил на окремих напрямках фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.

Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Читатйте також:

Про персону: Роман Погорілий

Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
02:02Фронт
Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:46Світ
Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

Китайський гороскоп на завтра, 1 травня: Коням — сльози, Драконам — обмеження

Китайський гороскоп на завтра, 1 травня: Коням — сльози, Драконам — обмеження

Останні новини

03:22

Козероги отримають шанс: астролог назвала небезпечні та сприятливі дати у травні

03:01

Чому у кота "звисає" живіт: пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

02:42

Фраза "йошкін кот" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

02:02

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

00:29

Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
00:10

Перелив орхідеї не загрожує: проста хитрість для контрольованого зволоженняВідео

30 квітня, четвер
23:55

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

23:46

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:30

Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

Реклама
23:20

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповідіВідео

23:06

Як відбілити білі кросівки: три домашні способи швидко повернути білизнуВідео

22:44

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:33

Гороскоп на травень для Водоліїв: кохання, переїзд і несподівані зміни

21:59

Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важким випробуванням — хто вони

21:51

Секрет харизми: які дати народження вважаються наймилішими

21:48

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

21:20

США і РФ обговорюють послаблення санкцій: з’явився несподіваний сценарій

21:10

Що чекає на ТЦК і коли "ухилянтам" анулюють штрафи: як зміниться мобілізація

20:58

Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві - що відомоФото

20:20

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Реклама
20:15

Чим підживити огірки після пересаджування: врожай збиратимете ящиками

19:56

Усик – Верховен: колишній чемпіон світу назвав головну ваду суперника українця

19:52

Лікарі досі сперечаються: навіщо потрібні зуби мудрості і чи варто їх видалятиВідео

19:42

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та колиВідео

19:26

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

19:25

Дніпро виходить із "холодної зони": який день вікенду буде найтепліший

19:21

Щоб не зіпсувати смак: яку приправу в жодному разі не можна додавати в гаряче

19:16

Встигнути до червня: повний список культур, які треба посадити в травні

19:10

Розмова Трампа з Путіним: Невзлін назвав сигнал та ризик для УкраїниПогляд

19:07

Samsonite — бренд, якому довіряють мандрівники вже понад 100 років новини компанії

18:37

Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

18:24

Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстераВідео

18:20

Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

18:19

Пілот розповів, чому багатьом страшно літати: що турбує пасажирів

18:15

Навіщо змішувати лавровий лист із содою: несподіваний ефект простих продуктів

17:55

Мало хто знає: чому насправді тюльпани не дають квітів і як змусити їх зацвісти

17:25

"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

17:24

Мадяр поставив Україні ультиматум, щоб розблокувати вступ в ЄС - ЗМІ

17:17

"Сильно посварилися": Оля Фреймут покарала відомого продюсера

17:15

На кого чекає місяць сюрпризів, грошей та важливих рішень: гороскоп на травень 2026Відео

Реклама
17:15

Літо без комарів: як захистити подвір’я та дім від небезпечних кровососів

17:11

Українці можуть залишитись без води і каналізації: які регіони в зоні ризику, список

17:04

Що хоче сказати кішка чи собака, хитаючи головою: чи варто хвилюватися

16:51

Штормове попередження помаранчевого рівня: на Тернопільщині очікується негода

16:50

Як сказати "изобилие" та "безделушка" українською: більшість не здогадується

16:30

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

16:22

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміниВідео

16:16

Кому 1 травня молитися про захист від недобрих людей: яке церковне свято

16:12

Як "підтягнути" обличчя простою зачіскою: вічно молода Енн Хетеуей розкрила секретВідео

16:04

Зникає з полиць на очах: українці масово скуповують одну крупу, які ціни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти