Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

Коротко:
- РФ просунулась біля Родинського та Никанорівки
- ЗСУ провели зачистки у Родинському і біля Вільного
- Бої тривають на півночі Донеччини
Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.
Водночас Сили оборони України завдають ударів у відповідь і стримують противника. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
"Ворог просунувся у Родинському та поблизу Никанорівки. Сили Оборони України здійснили зачистку у Родинському та поблизу Вільного", — йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, місто Родинське розташоване на північ від Покровська та Мирнограда і є одним із напрямків, де фіксується активність російських підрозділів. Никанорівка Краматорського району, яка на мапі DeepState позначена як окупована, лежить на північний схід від Родинського.
Водночас українські військові провели успішні зачистки в районі Родинського, а також поблизу села Вільне, що розташоване на схід від Добропілля. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається напруженою.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.
Крім того, крім того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.
Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
