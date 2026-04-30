Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

Окупанти намагаються закріпитися та розширити лінію бойового зіткнення.

Українські захисники проводять зачистки

Коротко:

РФ просунулась біля Родинського та Никанорівки

ЗСУ провели зачистки у Родинському і біля Вільного

Бої тривають на півночі Донеччини

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.

Водночас Сили оборони України завдають ударів у відповідь і стримують противника. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Родинському та поблизу Никанорівки. Сили Оборони України здійснили зачистку у Родинському та поблизу Вільного", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, місто Родинське розташоване на північ від Покровська та Мирнограда і є одним із напрямків, де фіксується активність російських підрозділів. Никанорівка Краматорського району, яка на мапі DeepState позначена як окупована, лежить на північний схід від Родинського.

Водночас українські військові провели успішні зачистки в районі Родинського, а також поблизу села Вільне, що розташоване на схід від Добропілля. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається напруженою.

Як повідомляв Главред, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Крім того, крім того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

