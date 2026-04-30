Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

Руслан Іваненко
30 квітня 2026, 18:37
Окупанти намагаються закріпитися та розширити лінію бойового зіткнення.
Українські захисники проводять зачистки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ просунулась біля Родинського та Никанорівки
  • ЗСУ провели зачистки у Родинському і біля Вільного
  • Бої тривають на півночі Донеччини

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.

Водночас Сили оборони України завдають ударів у відповідь і стримують противника. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Родинському та поблизу Никанорівки. Сили Оборони України здійснили зачистку у Родинському та поблизу Вільного", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, місто Родинське розташоване на північ від Покровська та Мирнограда і є одним із напрямків, де фіксується активність російських підрозділів. Никанорівка Краматорського району, яка на мапі DeepState позначена як окупована, лежить на північний схід від Родинського.

Водночас українські військові провели успішні зачистки в районі Родинського, а також поблизу села Вільне, що розташоване на схід від Добропілля. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається напруженою.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Крім того, крім того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Фронт Бої в Донецькій області
