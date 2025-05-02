Ворог отримав завдання заблокувати важливий український плацдарм - Селезньов

Росіяни вкотре збрехали про успіхи у Курській області, адже насправді не можуть витіснити ЗСУ.

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ЗСУ стримують наміри окупантів просунутись Сумщиною / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Селезньов:

Росіянам не вдалося створити на Сумщині смугу безпеки

Українські військові не допускають прориву окупантів у Сумській області

ЗСУ навіть в нинішній ситуації вдається наносити контрудари

У Міноборони країни-агресорки Росії заявили про створення так званої смуги безпеки в прикордонних районах Сумської області. Військовий експерт Владислав Селезньов в етері FREEДОМ заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Неодноразово я говорив про те, що Путін бреше щоразу, щойно відкриває рот. Це твердження стосується й інших топ-чиновників Російської Федерації, тому нічого дивного. Плацдарм, який утримує українська армія на території Курської області, відносно невеликий. Але географічне розташування українських позицій таке, що росіяни застосовують величезну кількість, зокрема артилерійських систем, авіаційних снарядів і ракет для того, щоб вибити нас із цих рубежів і позицій, але нічого особливо ефективного в них не виходить", - наголосив він.

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Натомість в українських військових виходить продовжувати бойові дії в межах не лише Курської, але й частково Брянської та Бєлгородської області. Таким чином ЗСУ стримують противника, який має наміри зайти на територію Сумської області, щоб заблокувати український плацдарм на території РФ.

"Але специфіка рельєфу, умов місцевості така, що вести наступальні дії в таких умовах вкрай складно. Тому, я думаю, ми ще довгий час будемо чути від українського Генерального штабу ЗСУ зведення про бої на території Курської області", - зауважив Селезньов.

Більше того, українським військовим вдається створювати відповідні умови і передумови для проведення певних контрнаступальних дій.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нещодавно Главред писав, що група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій.

Згодом стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін визнав, що в Курській області все ще присутні українські захисники, хоча до цього російська пропагадна "трубила" про повне витіснення ЗСУ з російської території.

Нагадаємо, Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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